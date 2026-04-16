Η ΑΕΚ έφτασε μια ανάσα από τη μεγάλη ανατροπή στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως το τελικό 3-1 απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο δεν ήταν αρκετό για την πρόκριση, με τους Ισπανούς να παίρνουν το εισιτήριο χάρη στο σκορ του πρώτου αγώνα.

Η ομάδα του Νίκολιτς μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με τον Ζίνι, ενώ ο Μαρίν έκανε το 2-0 από το σημείο του πέναλτι. Στο δεύτερο μέρος, ο Ζίνι πέτυχε και τρίτο γκολ, δίνοντας ελπίδες για μια ιστορική ανατροπή, όμως το τέρμα του Παλαθόν στο 60’ άλλαξε τα δεδομένα και «έσβησε» το όνειρο της πρόκρισης.

Παρά την πίεση και τις ευκαιρίες μέχρι το φινάλε, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φτάσει στο γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση, αποχαιρετώντας τη διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι και το χειροκρότημα του κόσμου της.

Το ματς

Με την ώθηση του κόσμου, η ΑΕΚ μπήκε δυνατά και πίεσε από τα πρώτα λεπτά, ψάχνοντας το γρήγορο γκολ, ωστόσο η Ράγιο απείλησε στην κόντρα. Οι «κιτρινόμαυροι» άνοιξαν το σκορ στο 13’ με τον Ζίνι και συνέχισαν να πιέζουν, δημιουργώντας ευκαιρίες. Η υπεροχή τους επιβραβεύτηκε στο 36’, όταν ο Μαρίν ευστόχησε από τα έντεκα βήματα για το 2-0, αποτέλεσμα με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στην επανάληψη, η ΑΕΚ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 51’ έφτασε στο 3-0 με δεύτερο προσωπικό γκολ του Ζίνι, βάζοντας «φωτιά» στη Νέα Φιλαδέλφεια και φέρνοντας το ματς στα ίσα σε συνολικό σκορ. Ωστόσο, στο 60’ ένα αμυντικό λάθος έδωσε την ευκαιρία στη Ράγιο να μειώσει σε 3-1, αποτέλεσμα που άλλαξε εκ νέου τις ισορροπίες. Παρά τις προσπάθειες και τις σημαντικές ευκαιρίες που δημιούργησε στη συνέχεια, η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πετύχει το γκολ που θα την έβαζε ξανά γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης, με την κόπωση να επηρεάζει την απόδοσή της στα τελευταία λεπτά. Έτσι, το 3-1 παρέμεινε μέχρι το φινάλε, με την Ένωση να αποχωρεί από τη διοργάνωση, αλλά με το χειροκρότημα του κόσμου για την προσπάθειά της.