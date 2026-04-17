Σε ανάκληση συμπληρώματος διατροφής που υποστηρίζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος και της μνήμης προχώρησε ο ΕΟΦ την Πέμπτη 17 Απριλίου 2026.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Οργανισμού, η ανάκληση αφορά την παρτίδα Ι015, με ημερομηνία λήξης 02/2027, του προϊόντος MemoVigor2 σε μορφή δισκίων και αριθμό πρωτοκόλλου γνωστοποίησης ΕΟΦ 38110/28.05.2012.

Η ενέργεια είναι εθελοντική και πραγματοποιείται λόγω ποιοτικής απόκλισης, καθώς διαπιστώθηκε θραύση στην επικάλυψη των δισκίων σε ορισμένα τεμάχια της παρτίδας.

Η απόφαση του ΕΟΦ εκδίδεται προληπτικά, με στόχο την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης από τον παραγωγό Euro – Pharma S.R.L. (Ιταλία) και την προστασία της δημόσιας υγείας. Η εταιρεία BIONAT, που έχει προμηθευτεί τη συγκεκριμένη παρτίδα, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους αποδέκτες της και να αποσύρει τα προϊόντα από την αγορά.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον πέντε έτη και να τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

