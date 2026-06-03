Μία μελέτη γύρω από τη διαμόρφωση και την εξέλιξη του κεντρικού εθνικού οράματος του Ελληνισμού κατά τον 19ο αιώνα.

Το βιβλίο του καθηγητή Σπυρίδωνος Γ. Πλουμίδη, «Περί “της Μεγάλης εκείνης της πατρίδος Ιδέας” – Η εθνική ιδεολογία των Ελλήνων τον 19ο αιώνα», αποτελεί μια ιστορική και ερμηνευτική μελέτη γύρω από τη διαμόρφωση και την εξέλιξη της λεγόμενης Μεγάλης Ιδέας, δηλαδή του κεντρικού εθνικού οράματος του Ελληνισμού κατά τον 19ο αιώνα. Μέσα από μια συστηματική προσέγγιση, ο συγγραφέας αναλύει όχι μόνο τις πολιτικές και διπλωματικές διαστάσεις αυτής της ιδεολογίας, αλλά και τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιδεολογικές της ρίζες.

Στο πρώτο κεφάλαιο, με τίτλο «Η αναγέννηση του Φοίνικα», εξετάζεται η περίοδος από τα τέλη του 18ου αιώνα έως την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο συγγραφέας ξεκινά από τον Ρήγα Βελεστινλή και φτάνει έως τη Φιλική Εταιρεία, αναδεικνύοντας τις ιδεολογικές ζυμώσεις που προηγήθηκαν της εθνικής εξέγερσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο οι έννοιες της «ζωής» και του «θανάτου» χρησιμοποιήθηκαν συμβολικά κατά την Επανάσταση, υποδηλώνοντας τόσο την αναγέννηση του έθνους όσο και τις θυσίες που απαιτήθηκαν.

Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στη διαμόρφωση της ίδιας της Μεγάλης Ιδέας ως πολιτικού και ιδεολογικού προγράμματος. Σημαντικό σημείο αναφοράς αποτελεί η αγόρευση του Ιωάννη Κωλέττη το 1844, η οποία θεωρείται θεμελιώδης για τη διατύπωση του οράματος αυτού.

Παράλληλα, ο Πλουμίδης αναλύει τον ρόλο του βυζαντινού ιδεώδους ως στοιχείου ιστορικής συνέχειας, καθώς και την επίδραση της δυτικής αντίληψης περί «εκπολιτιστικής αποστολής» (mission civilisatrice), η οποία ενίσχυσε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα είχε έναν ευρύτερο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο τρίτο κεφάλαιο, με τίτλο «Οι μηχανισμοί», ο συγγραφέας εξετάζει τα μέσα μέσω των οποίων η εθνική ιδεολογία διαδόθηκε και εδραιώθηκε. Αναλύεται ο διττός χαρακτήρας του ελληνικού φιλελευθερισμού και εθνικισμού, που συχνά λειτουργούσαν παράλληλα αλλά και αντιφατικά. Επίσης, παρουσιάζεται η έννοια της «τουρκομάχου Ελλάδας», δηλαδή της εικόνας της χώρας ως προμαχώνα κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά στο Επτανησιακό Ζήτημα και στη διεθνή του διάσταση, καθώς και στη διαμόρφωση της εθνικής άμυνας υπό το πρίσμα φόβων όπως η σλαβοφοβία και η αλβανοφοβία.

Ο εθνικισμός Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην κοινωνική διάσταση του ελληνικού εθνικισμού. Ο Πλουμίδης εξετάζει πώς οι κοινωνικές και ταξικές αντιθέσεις επηρέασαν την υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας.

Η ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα το 1864 παρουσιάζεται όχι μόνο ως εθνική επιτυχία αλλά και ως γεγονός που συνδέθηκε με το αγροτικό ζήτημα και τις κοινωνικές πιέσεις. Επιπλέον, αναλύονται οι ταξικές παράμετροι της ελληνοβουλγαρικής σύγκρουσης στη Μακεδονία (1893-1912) – ένα θέμα που ο συγγραφέας γνωρίζει καλά –, δείχνοντας ότι ο εθνικισμός δεν ήταν ενιαίος αλλά επηρεαζόταν από διαφορετικά κοινωνικά συμφέροντα.

Συνολικά, το έργο του Πλουμίδη δεν περιορίζεται σε μια απλή αφήγηση γεγονότων, αλλά επιχειρεί μια βαθύτερη κατανόηση της εθνικής ιδεολογίας ως σύνθετου φαινομένου. Αναδεικνύει τη Μεγάλη Ιδέα όχι μόνο ως πολιτικό στόχο, αλλά και ως ιδεολογικό πλαίσιο που διαμόρφωσε την ταυτότητα του ελληνικού κράτους και κοινωνίας.