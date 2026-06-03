Με ένα συγκινητικό βίντεο η Φίνος Φιλμ αποχαιρέτισε τον σπουδαίο ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή την Τετάρτη 3 Ιουνίου, ημέρα που πραγματοποιήθηκε και η κηδεία του, σύμφωνα με την επιθυμία του ίδιου.

Στην ανάρτησή της, η Φίνος Φιλμ έκανε λόγο για έναν καλλιτέχνη με σπάνιο εκτόπισμα, ήθος και πνευματική καλλιέργεια, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ξεκίνησε τη συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ το 1964, στην ταινία «Ένας Μεγάλος Έρωτας» του Ντίνου Δημόπουλου, ενώ ακολούθησαν ακόμη 16 ταινίες που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του.

«Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα παιδί της Finos Film», αναφέρει μεταξύ άλλων η συγκινητική ανάρτηση, αποχαιρετώντας έναν σπουδαίο καλλιτέχνη που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού πολιτισμού.

Καλό ταξίδι, Άγγελε Αντωνόπουλε.