Οι τελικοί της Stoiximan GBL έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Με αφορμή το επικείμενο πρώτο φετινό τζάμπολ στις 3/6 και ώρα 21:00, γυρίζουμε το χρόνο πίσω και θυμούμαστε πέντε «fun facts» που έχουν σημαδέψει τις αναμετρήσεις για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδας.

Η «στοιχειωμένη» 35άρα του 1996 και το ιστορικό ρεκόρ

Το 1996, ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον τότε πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό σε μια άκρως αμφίρροπη σειρά τελικών. Με το σκορ στο 2-2, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν αποφασισμένοι στο 5ο ματς, επικρατώντας με το εμφατικό 73-38. Με κορυφαίο τον εκπληκτικό Ντέιβιντ Ρίβερς, αυτή η διαφορά των 35 πόντων παραμένει μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί ποτέ σε αγώνες μεταξύ των δύο «αιωνίων» αντιπάλων.

Τελικοί: Μια οικογενειακή υπόθεση

Ο Αργύρης και ο Ιωάννης Παπαπέτρου αποτελούν το μόνο ζευγάρι πατέρα-γιού που έχει καταφέρει να αγωνιστεί στους τελικούς. Η διαφορά τους; Ο Αργύρης αγωνίστηκε στους τελικούς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ενώ ο Ιωάννης έχει παλέψει και κατακτήσει τον τίτλο, φορώντας τις φανέλες και των δύο «αιωνίων».

Σπανούλης: Ο μοναδικός που πήγε με 3 ομάδες

Στην επαγγελματική εποχή του μπάσκετ (από το 1992 κι εφεξής), ο Βασίλης Σπανούλης κατέχει ένα μοναδικό επίτευγμα. Είναι ο μόνος παίκτης που έχει αγωνιστεί στους τελικούς της Stoiximan GBL με τρεις διαφορετικές ομάδες: το Μαρούσι, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Διαμαντίδης, Σιγάλας και Σπανούλης στην κορυφή των MVP

Όταν η μπάλα «καίει», οι μεγάλοι παίκτες βγαίνουν μπροστά. Τρεις εμβληματικές μορφές του ελληνικού μπάσκετ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Γιώργος Σιγάλας και ο Βασίλης Σπανούλης, μοιράζονται την απόλυτη κορυφή στη λίστα των παικτών με τα περισσότερα βραβεία Πολυτιμότερου Παίκτη (MVP) σε τελικούς, έχοντας κατακτήσει από 4 φορές ο καθένας τον τίτλο του κορυφαίου.

Μια ιστορία «love to hate» με 22 κεφάλαια

Η κόντρα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είναι η απόλυτη μπασκετική γιορτή (και μάχη) της χώρας.

Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες σε τελικούς για 23η φορά στην ιστορία τους. Μέχρι στιγμής, το ρεκόρ γέρνει υπέρ των «πρασίνων», με το συνολικό σκορ στις κατακτήσεις των σειρών να είναι 13-9 υπέρ του Παναθηναϊκού.

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Νίκος Νούλας