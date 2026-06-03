Το ελληνικό μπάσκετ κινείται σε ρυθμούς τελικών. Το πιο συχνό ζευγάρι συναντιέται για ακόμη μία φορά με φόντο το πρωτάθλημα. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρεθούν αντιμέτωποι στους τελικούς για 23η φορά, από τότε που η λίγκα έγινε επαγγελματική (1992 μέχρι σήμερα).

Οι «ερυθρόλευκοι» στην φετινή τους πορεία στη Stoiximan GBL, είναι αήττητοι και «σκούπισαν» τον Κολοσσό Ρόδου και την ΑΕΚ, ώστε να βρεθούν για 5η συνεχόμενη φορά στους τελικούς. Από την άλλη, οι «πράσινοι» απέκλεισαν κατά σειρά την Μύκονο και τον ΠΑΟΚ και κράτησαν το σερί τους «ζωντανό», που τους θέλει να είναι «παρών» στους τελικούς, από τη σεζόν 2002-2003 μέχρι και σήμερα.

Η παράδοση δείχνει ότι η ομάδα που έχει το πλεονέκτημα έδρας, τις περισσότερες φορές είναι και εκείνη που χρίζεται πρωταθλήτρια Ελλάδας. Εξαιρέσεις όμως, υπάρχουν και δεν είναι λίγες, τις οποίες και θα δούμε για τον 21ο αιώνα.

Το καθοριστικό game 1

Η πρώτη φορά, που μία ομάδα στέφθηκε πρωταθλήτρια στον 21ο αιώνα, έχοντας μειονέκτημα έδρας ήταν τη σεζόν 2008/2009. Το παιχνίδι, που έκανε τη διαφορά ήταν το πρώτο στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας», όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό με 67-65, αφού ο Παπαλουκάς αστόχησε σε λέι-απ, που θα έστελνε το ματς στην παράταση.

Στη συνέχεια οι δύο ομάδες υπερασπίστηκαν τις έδρες τους, με αποτέλεσμα το τριφύλλι να κατακτήσει το πρωτάθλημα με σκορ 3-1.

Το «θρίλερ» του ΟΑΚΑ

Χρειάστηκαν να περάσουν δύο χρόνια για να επαναληφθούν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα με τις ίδιες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός το 2011, ως πρωταθλητής Ευρώπης έκανε το «break» με το «καλημέρα» και «κρατούσε» την τύχη στα χέρια του.

Στο τέταρτο παιχνίδι οι «ερυθρόλευκοι» πάλεψαν να γυρίσουν την σειρά στο «σπίτι» τους. Ο Σάτο δεν κατάφερε να ευστοχήσει στην τελευταία επίθεση και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί όμως οι «πράσινοι» ευτύχησαν να έχουν τους Μπατίστ και Φώτση σε τρομερή μέρα, με αποτέλεσμα να νικήσουν με 101-94 και να κάνουν το 3-1.

Το μεθύσι από την EuroLeague

Το 2013 ήταν φανερό ότι ο Ολυμπιακός βρισκόταν στους τελικούς σε μία κατάσταση «μέθης» από την δεύτερη συνεχόμενη κατάκτηση της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός «άρπαξε» την ευκαιρία από τα μαλλιά και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Παρά το μειονέκτημα έδρας, το τριφύλλι πέτυχε τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Το ιστορικό χαμηλό

Η τελευταία φορά που οι «πράσινοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος, χωρίς να έχουν το «αβαντάζ» έδρας ήταν το 2017. Απέναντι στον Ολυμπιακό δημιούργησαν μία σειρά που θα μείνει στην ιστορία. Οι δύο ομάδες κατάφεραν να κρατήσουν αλώβητες τις έδρες τους στις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις.

Έτσι, οδηγηθήκαμε σε game 5. Εκεί οι «ερυθρόλευκοι» σημείωσαν μία ιστορικά χαμηλή επίδοση, αφού πέτυχαν μόλις 51 πόντους. Αυτό μοιραία τους οδήγησε στην απώλεια του τροπαίου (δέχτηκαν 66), με τον Παναθηναϊκό να στέφεται πρωταθλητής Ελλάδας.

Το μυθικό 3ο δεκάλεπτο

Η περσινή σεζόν ήταν η μοναδική στον 21ο αιώνα, που ο Ολυμπιακός, ενώ είχε το μειονέκτημα έδρας κατέκτησε το πρωτάθλημα. Σημείο-κλειδί για να το καταφέρει ήταν το «break» στο game 3.

Αν και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είδε τον Μουσταφά Φαλ να τραυματίζεται σοβαρά, πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της. Οι Πειραιώτες με οδηγό το 34-22 της τρίτης περιόδου έφυγαν με το «διπλό» από το «T-Center». Στο game 4 του «ΣΕΦ» τελείωσαν τη δουλειά, αφού επικράτησαν με 85-71, και εξασφάλισαν τον τίτλο για τη σεζόν 2024/2025.

O Ολυμπιακός έρχεται με φορά από την κατάκτηση της EuroLeague, ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το νταμπλ στις εγχώριες διοργανώσεις, αυτό αυτόματα μας οδηγεί σε ένα σίγουρο συμπέρασμα: ότι πρόκειται να παρακολουθήσουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα σειρά αγώνων.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος