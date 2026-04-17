Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο νέος γύρος της δράσης DiscoverEU, προσφέροντας σε χιλιάδες νέους την ευκαιρία να εξερευνήσουν την Ευρώπη με δωρεάν ταξιδιωτικό πάσο. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 (12:00 το μεσημέρι), δίνοντας το έναυσμα για ένα… ταξίδι ζωής.

Δικαιούχοι και κριτήρια συμμετοχής

Η δράση απευθύνεται σε νέους που βρίσκονται στο κατώφλι της ενηλικίωσης.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουλίου 2007 έως και τις 30 Ιουνίου 2008.

Οι νόμιμοι κάτοικοι των κρατών μελών της ΕΕ ή των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+ (Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία).

Τι περιλαμβάνει η παροχή

Οι επιτυχόντες θα λάβουν ένα ταξιδιωτικό πάσο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για μετακινήσεις με τρένο, προωθώντας τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Επιπλέον, παρέχεται ειδική εκπτωτική κάρτα για μειωμένες τιμές σε καταλύματα, μουσεία, χώρους πολιτισμού και τοπικές συγκοινωνίες.

Δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης ταξιδιού είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομάδες έως 5 ατόμων.

Η περίοδος ταξιδιού εκτείνεται από την 1η Ιουλίου 2026 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027, με μέγιστη διάρκεια τις 30 ημέρες.

Η διαδικασία της αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα χρησιμοποιώντας τον αριθμό της ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Η επιλογή των ταξιδιωτών γίνεται μέσω ενός σύντομου κουίζ γενικών γνώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υποβάλετε την αίτηση πατώντας σε αυτό το link: https://youth.europa.eu/discovereu/apply_el

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ