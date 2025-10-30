Με αφορμή τα 40 χρόνια του χώρου Σένγκεν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί 40.000 νέους να ανακαλύψουν την Ευρώπη ταξιδεύοντας με το DiscoverEU, μια δράση του προγράμματος Erasmus+.

Όπως αναφέρεται στη σχετική σελίδα «Το 2025 γιορτάζουμε τα 40 χρόνια της συμφωνίας του Σένγκεν, η οποία αποτέλεσε το θεμέλιο για τα ταξίδια χωρίς σύνορα. Με το πάσο DiscoverEU (ταξιδιωτική κάρτα) μπορείς να ζήσεις την ελευθερία αυτή άμεσα, εξερευνώντας την Ευρώπη! Είσαι 18 ετών και διαμένεις σε κάποιο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το Erasmus+; Ετοιμάσου να εξερευνήσεις την Ευρώπη!».

Ο επόμενος γύρος είναι από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2025 (έναρξη και λήξη στις 12:00:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) και την κρίσιμη ημέρα θα εμφανιστεί σ’ αυτή τη σελίδα το κουμπί «Υποβολή τώρα»!

Τι είναι το DiscoverEU;

Το DiscoverEU είναι μια δράση του προγράμματος Erasmus+ που προσφέρει την ευκαιρία σε κάποιον να ταξιδέψει και να εξερευνήσει την πολυμορφία της Ευρώπης, να γνωρίσει την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της και να συνδεθεί με ανθρώπους από ολόκληρη την ήπειρο.

«Θα λάβεις ένα ταξιδιωτικό πάσο για να κινηθείς με το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς, το τρένο. Άλλοι τρόποι μεταφοράς θα επιτρέπονται σε ειδικές περιπτώσεις, για άτομα που ζουν σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές. Θα λάβεις επίσης μια εκπτωτική κάρτα DiscoverEU για πληθώρα εκπτώσεων σε καταλύματα, χώρους πολιτισμού, αθλητικές εκδηλώσεις, τοπικές μεταφορές ή άλλες υπηρεσίες» αναφέρεται.

Ακόμα σύμφωνα με τον σχετικό ιστότοπο:

Για να μπορείς να υποβάλεις αίτηση, πρέπει:

να έχεις γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007,

να συμπληρώσεις τον σωστό αριθμό δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή δελτίου διαμονής στη φόρμα αίτησης,

να είσαι πολίτης μίας από τις ακόλουθες χώρες ή να διαμένεις* σ’ αυτήν:

σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών (ΥΧΕ), ή

σε μία από τις τρίτες χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Erasmus+: Βόρεια Μακεδονία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία.

να συμφωνήσεις με την υπεύθυνη δήλωση της φόρμας αίτησης.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να λάβεις μέρος σε ένα κουίζ (εκτός εάν υποβάλεις αίτηση ως μέλος ομάδας).

Αν τα καταφέρεις, μπορείς να ταξιδέψεις για διάστημα από 1 ημέρα τουλάχιστον έως και 30 ημέρες κατά την ταξιδιωτική περίοδο που σχεδιάζεται να ξεκινήσει την 1η Μαρτίου 2026.

Εάν έχεις αναπηρία ή πρόβλημα υγείας που δυσκολεύει το ταξίδι σου, θα σου εξασφαλίσουμε βοήθεια και στήριξη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στις συχνές ερωτήσεις (C.10).

Μπορώ να ταξιδέψω με φίλους και φίλες;

Ναι, μπορείς! Μπορείς να ταξιδέψεις μόνος ή μόνη σου ή σε ομάδα με έως και 4 φίλους και φίλες σου, υπό την προϋπόθεση ότι και αυτοί πληρούν τους παραπάνω όρους. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι φίλοι και οι φίλες σου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό της αίτησής σου για να υποβάλουν τη δική τους αίτηση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρεις στις συχνές ερωτήσεις (B.5 – Β.11).

Μπορείς μάλιστα να συνδυάσεις τα σχέδια του ταξιδιού σου με τα αντίστοιχα άλλων ταξιδιωτών του DiscoverEU. Η κατάλληλη πλατφόρμα γι’ αυτό είναι η ομάδα του DiscoverEU στο Facebook. Γίνε τώρα μέλος της ομάδας για να συνομιλείς με άλλους/-ες συμμετέχοντες/-ουσες.

Μόλις επιλεγείς, οι εθνικές μονάδες Erasmus+ θα σε βοηθήσουν να δικτυωθείς και να ενημερωθείς, οργανώνοντας συναντήσεις προετοιμασίας για το ταξίδι και συναντήσεις με άλλους ταξιδιώτες.

Ανταλλαγή εμπειριών

Οι συμμετέχοντες/-ουσες γίνονται αυτόματα πρεσβευτές του DiscoverEU. Εφόσον θα είσαι πρεσβευτής ή πρέσβειρα, θα σου ζητήσουμε να μοιραστείς τις ταξιδιωτικές σου εμπειρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας χρήση του #DiscoverEU. Αν θέλεις, μπορείς μάλιστα να κάνεις και μια παρουσίαση στο σχολείο σου ή στην τοπική σου κοινότητα.