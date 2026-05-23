Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τον μεγάλο τελικό της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο T-Center (24/5, 21:00), με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας του.

Στο γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Final Four πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου των δύο φιναλίστ, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να εκπροσωπεί τους «ερυθρόλευκους» και να μιλά για την κρίσιμη αναμέτρηση απέναντι στη «Βασίλισσα», αλλά και για τη συνολική πορεία της ομάδας μέσα στη σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε ο ομογενής γκαρντ:

“Kαλημέρα. Είμαι ενθουσιασμένος για το ματς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας. ”

Για την προετοιμασία και τον τελικό: «Δεν νομίζω ότι αλλάζουν πολλά. Παίζουμε χρόνια μεταξύ μας, οπότε χρειάζεται απλά να αλλάξεις λίγα πράγματα».

Για τη φετινή χρονιά του: «Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά είναι μία τρομερή ευκαιρία. Αυτό κερδίσεις με τη σκληρή δουλειά. Αυτή τη σεζόν ήταν η ευκαιρία μας. Ευχαριστώ τον κόουτς Μπαρτζώκα για την ευκαιρία που μου έδωσε και είμαι εδώ.»