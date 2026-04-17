Ένα θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας συγκλονίζει, μετά τον θάνατο μιας γυναίκας που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε ακάλυπτο πολυκατοικίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (17/4) πριν καταλήξει λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με βίντεο-ντοκουμέντα, η 35χρονη γυναίκα, με καταγωγή από την Αιθιοπία, ακούγεται να φωνάζει στα αγγλικά προς έναν άνδρα να ανοίξει την πόρτα. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν πρόκειται για τη φράση «honey open» ή για το όνομα «Χάρι».

Τα ξημερώματα της 17ης Απριλίου, η γυναίκα εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, έχοντας πέσει από τον τέταρτο όροφο. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της.

Η υπόθεση παίρνει δραματική τροπή, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες των ΝΕΩΝ – η γυναίκα είχε γνωρίσει λίγες ώρες πριν τον θάνατό της έναν 45χρονο Ιταλό μέσω της εφαρμογής Tinder, με τον οποίο είχε κανονίσει συνάντηση. Οι δυο τους βρέθηκαν σε διαμέρισμα τύπου Airbnb, στο δωμάτιο 32, ιδιοκτησίας άνδρα εβραϊκής καταγωγής

Ο ρόλος του γείτονα και τα ευρήματα των Αρχών Καθοριστική ήταν η μαρτυρία ενός γείτονα, ο οποίος άκουσε έντονες φωνές μέσα στη νύχτα και ειδοποίησε την Αστυνομία. Ο ίδιος υπέδειξε στους αστυνομικούς τον 45χρονο Ιταλό ως το άτομο που βρισκόταν στο διαμέρισμα και φέρεται να είχε εμπλακεί στο επεισόδιο. Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στο σημείο, εντόπισαν ίχνη αίματος και σπασμένο παράθυρο στον τέταρτο όροφο. Λίγο αργότερα βρήκαν τη γυναίκα στον ακάλυπτο, βαριά τραυματισμένη αλλά ακόμη ζωντανή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 45χρονος έφερε εμφανή σημάδια πάλης, με γρατζουνιές στον λαιμό και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Φέρεται να υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι δεν γνώριζε τα στοιχεία της γυναίκας, παρά το γεγονός ότι είχαν συνευρεθεί. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του και ερευνούν τόσο τον ρόλο του όσο και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στο κενό. Μαρτυρία για καυγά πριν την πτώση Ένοικος της πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη περιέγραψε σκηνές έντασης λίγο πριν το τραγικό περιστατικό. Όπως ανέφερε, γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσε γυναικείες κραυγές στον δρόμο, οι οποίες λίγο αργότερα ακούστηκαν μέσα στην πολυκατοικία, έξω από το διαμέρισμά του στον τρίτο όροφο. «Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου. Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση. […] Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε “μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω”. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν», τόνισε ο ένοικος.