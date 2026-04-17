Σκηνές που θυμίζουν αστυνομικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της 17ης Απριλίου στο κέντρο της Αθήνας, όταν γυναίκα αγνώστων στοιχείων βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, μετά από πτώση από τον 4ο όροφο. Η γυναίκα λίγο αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματά της.

Η υπόθεση παίρνει δραματική τροπή, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν tanea.gr – η γυναίκα είχε γνωριστεί λίγες ώρες νωρίτερα με έναν 45χρονο Ιταλό μέσω της εφαρμογής Tinder, με τον οποίο έκλεισε ραντεβού.

Οι δυο τους συναντήθηκαν σε διαμέρισμα τύπου Airbnb, στο δωμάτιο 32, ιδιοκτησίας άνδρα εβραϊκής καταγωγής.

Καθοριστικός φαίνεται να ήταν ο ρόλος γείτονα, ο οποίος άκουσε έντονες φωνές μέσα στη νύχτα, ειδοποίησε την Αστυνομία και υπέδειξε στους αστυνομικούς τον 45χρονο Ιταλό ως το άτομο που βρισκόταν στο διαμέρισμα και φέρεται να είχε εμπλακεί στο επεισόδιο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν στον 4ο όροφο ίχνη αίματος και σπασμένο παράθυρο, ενώ λίγο αργότερα βρήκαν τη γυναίκα στον ακάλυπτο, βαριά τραυματισμένη αλλά ζωντανή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 45χρονος άνδρας έφερε εμφανή σημάδια πάλης, καθώς ήταν γεμάτος γρατζουνιές στον λαιμό και σε διάφορα σημεία του σώματός του. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ότι δεν γνώριζε τα στοιχεία της γυναίκας, παρά το γεγονός ότι είχαν συνευρεθεί.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ εξετάζεται ο ρόλος του και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα κατέληξε να πέσει από το παράθυρο.

Στο σημείο έσπευσε ιατροδικαστής, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Άκουσα κραυγές, «συγγνώμη μωρό μου, γύρνα πίσω» – Μαρτυρία για καυγά στο Airbnb

Κραυγές και έντονοι διάλογοι ακούστηκαν από το διαμέρισμα Airbnb της Κολοκοτρώνη, λίγο προτού η γυναίκα πέσει στο κενό, σύμφωνα με ένοικο της πολυκατοικίας.

«Γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσα γυναικείες κραυγές, έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου στον τρίτο όροφο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου. Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάσει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση. […] Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε ‘μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω’. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν» τόνισε ένοικος του τρίτου ορόφου που αναστατώθηκε από το περιστατικό.