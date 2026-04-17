Είσαι διοίκηση του Παναθηναϊκού. Του Ερασιτέχνη. Παίζεις τελικό γυναικών στο μπάσκετ και θέλεις να ανέβεις στην κορυφή ύστερα από πέντε χρόνια.

Αντιμετωπίζεις τον Αθηναϊκό που επίσης πασχίζει να βγει ξανά στον αφρό έχοντας υψηλό μπάτζετ και κάνοντας επενδύσεις σπουδαίες. Η σειρά είναι στο 1-1 (μετρούν τα ματς για την κανονική περίοδο), παίζεις στον Βύρωνα και οι γηπεδούχοι με 28-16 στη δεύτερη περίοδο περνούν μπροστά και κλείνουν το ημίχρονο με σκορ 44-36.

Και τι αποφασίζεις να κάνεις; Λες «δεν κατεβαίνει η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο». Ο λόγος; Οχι η διαιτησία. Ούτε κάποια παράπονα για το οτιδήποτε. Απλά δεν μπήκαν στο γήπεδο περίπου 40 φίλοι της ομάδας γιατί δεν το επέτρεψε η Αστυνομία.

Για το συγκεκριμένο παιχνίδι υπήρχε απόφαση απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών, σκληρή ή όχι, αυστηρή ή όπως θέλει κάποιος να τη χαρακτηρίσει, αλλά ήταν ενεργή.

Ναι, φαινομενικά δεν θα γίνονταν επεισόδια ούτε προέκυπτε κάποια αντιπαλότητα ανάμεσα σε δύο ομάδες που μόνο εχθρικές δεν τις λες μεταξύ τους.

Ο κ. Βρανόπουλος, ωστόσο, έδειξε άκαμπτη στάση. Για το «όχι» της Αστυνομίας ο Παναθηναϊκός μένει εκτός της διεκδίκησης ενός τίτλου. Μάλλον δεν είχε ποτέ συμβεί αυτό στο παρελθόν.

Και προφανώς είναι άδικο για τις προσπάθειες των πρωταγωνιστριών. Η Σελέν Ερντέμ, αυτή η τόσο συμπαθής προπονήτρια με τις ξεχωριστές γνώσεις, ήρθε πέρυσι στη Λεωφόρο και έδειξε τον δρόμο για να ανέβει το Τριφύλλι επίπεδο.

Η Σταμολάμπρου πλαισιώθηκε από τις Πρινς και Γαλανόπουλος. Η Κριμίλη επιβεβαίωσε και με την πράσινη φανέλα όσα εντυπωσιακά κάνει με την εθνική γυναικών.

Η δε Αρτεμις Σπανού, εμβληματική παρουσία για το γυναικείο μπάσκετ, εντάχθηκε στο ρόστερ μεσούσης της σεζόν με σκοπό να δυναμώσει παραπάνω μια ομάδα που δεν σκέφθηκε στιγμή τα έξοδα.

Πήγε καλά στην Ευρώπη, έκανε ρεκόρ εισιτηρίων στο ΟΑΚΑ όταν μετακόμισε εκεί και το κοινό ήταν περίπου 10.000. Θαυμασμός για τις γυναίκες αλλά και από τις γυναίκες για τη συμπαράσταση των φιλάθλων.

Στο Κύπελλο ήταν ψυχρολουσία ο αποκλεισμός από τον Πρωτέα Βούλας αλλά οι Πράσινες έφτασαν στον τελικό του πρωταθλήματος.

Ζητούσαν τον τίτλο. Τον ήθελαν. Ρωτήθηκε η Ερντέμ για την απόφαση; Τι να είπαν στη Σπανού και πώς ένιωσε η καταπληκτική αθλήτρια με το «δεν θα παίξουμε στο δεύτερο ημίχρονο»;

Κόποι μιας χρονιάς, προπονήσεις και αγώνες μηνών πετάγονται στη θάλασσα των όποιων συμφερόντων και εντυπώσεων, με αφορμή το «στοπ» σε μια δράκα οπαδών.

Κρίμα. Κρίμα για το γυναικείο μπάσκετ. Το πρώτο ματς στην ιστορία του που δεν ολοκληρώθηκε κι ας μην είχαμε επεισόδια. Και μόνο ο Αθηναϊκός δεν φταίει, μια ομάδα που φαίνεται συνοικιακή αλλά του χρόνου συμπληρώνει 110 χρόνια ζωής και έχει σημαντική ιστορία στον αθλητισμό. Κανείς ας μην τον υποτιμά.