Άδοξα ολοκληρώθηκε ο πρώτος τελικός της Α1 Γυναικών ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Παναθηναϊκό, καθώς οι «πράσινες» δεν εμφανίστηκαν στο παρκέ για το δεύτερο μέρος.

Η ομάδα της Σελέν Ερντέμ ζήτησε την παρουσία φιλάθλων στο γήπεδο, ωστόσο το αίτημα δεν ικανοποιήθηκε. Παρά το χρονικό περιθώριο των 20 λεπτών που έδωσαν οι διαιτητές για την επιστροφή τους, ο Παναθηναϊκός επέλεξε τελικά να αποχωρήσει, οδηγώντας τη αναμέτρηση σε οριστική διακοπή.

Με αυτή την εξέλιξη, η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου προηγείται πλέον με 2-1 στη σειρά των τελικών και βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, χρειάζοντας ακόμη μία νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σειρά δεν ξεκίνησε από το 0-0, αλλά από το 1-1, λόγω των αποτελεσμάτων της κανονικής περιόδου. Έτσι, ο σημερινός νικητής πήρε προβάδισμα φτάνοντας στις δύο νίκες και απέχει πλέον μία από τον τίτλο.

