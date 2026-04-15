Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα, το 3rd Maritime Security Conference θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου 2026 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της πολιτικής, της ναυτιλίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, το συνέδριο αναδεικνύει τη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας ως κρίσιμου παράγοντα για τη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας. Οι εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ μεγάλων δυνάμεων επηρεάζουν άμεσα τις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες διακινούν πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου.

Η ναυτιλία δεν αποτελεί πλέον απλώς μέσο μεταφοράς, αλλά μετατρέπεται σε εργαλείο γεωπολιτικής ισχύος. Κυρώσεις, ναυτιλιακοί αποκλεισμοί, επιθέσεις σε πλοία και λιμάνια , ενεργειακές ανακατατάξεις και τεχνολογικές εξελίξεις επανακαθορίζουν το διεθνές περιβάλλον, δημιουργώντας νέους κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για την εμπορική ναυτιλία.

Κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ενώ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της ναυτιλίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί σε πέντε βασικούς άξονες: τη γεωπολιτική της θάλασσας, τη «γεωοικονομική εργαλειοποίηση» της ναυτιλίας, τον ρόλο της τεχνολογίας, τη διαχείριση κινδύνου και τη στρατηγική θέση της ελληνικής ναυτιλίας στο νέο διεθνές περιβάλλον.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 300 συνέδρων στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις, το Maritime Security Conference έχει καθιερωθεί ως η σημαντικότερη πλατφόρμα διαλόγου στην Ελλάδα για τη διασύνδεση γεωπολιτικής, οικονομίας και ναυτιλίας.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων (CfIR-Greece), το International Propeller Club (Port of Piraeus), το S4GEO (Society for Geopolitics) και το Foreign Affairs Institute, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ).

Mackinder Forum, Metrea, Ίδρυμα «Μαρία Τσάκου»

Το Βήμα, Τα Νέα, Οικονομικός Ταχυδρόμος, tovima.com,

Ημερομηνία: Τρίτη, 28 Απριλίου 2026

Τόπος: Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα

Είσοδος: Ελεύθερη (απαιτείται προεγγραφή)

Γλώσσα: Αγγλικά

