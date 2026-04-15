Σε θρίλερ εξελίσσεται ο σοβαρός τραυματισμός 17χρονης στο κεφάλι το πρωί της Κυριακής του Πάσχα στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης, η οποία μεταφέρθηκε αρχικά στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο και από εκεί στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» στην Θεσσαλονίκη.

Οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο σοβαρό τραυματισμό της 17χρονης μαθήτριας εξακολουθούν να παραμένουν αδιευκρίνιστες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που επικαλείται το Kozanimedia, η νεαρή μαθήτρια του 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης και κόρη γιατρού της πόλης, έχει υποστεί κάταγμα κρανίου, με σοβαρό αιμάτωμα, ενώ διαγνώστηκε και ολική ρήξη τυμπάνου, με τη μητέρα της να αναφέρει, πως το παιδί είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια της 17χρονης ήδη έχει ξεκινήσει τις σχετικές έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό της, από πτώση στο έδαφος, ενώ ανάλογες είναι και οι κινήσεις της Αστυνομίας, με τις επόμενες ημέρες να αναμένονται ίσως, και με σημαντικές εξελίξεις.