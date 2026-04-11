Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 64χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουτ thestival.gr, ο 64χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του γύρω στις 12:00 το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4), μέσα σε ρέμα στην περιοχή της Ευκαρπίας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι ο άνδρας διέμενε σε παράπηγμα κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, φαίνεται πως ο 64χρονος έφερε τραύμα στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, πώς προκλήθηκε και αν αυτό αποτέλεσε την αιτία θανάτου του.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο σημείο έχει κληθεί και ιατροδικαστής προκειμένου να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα.