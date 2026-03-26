Ένα μακάβριο εύρημα εντόπισε το απόγευμα της Τετάρτης περιπατητής στην περιοχή του Κολυμπαρίου στον Δήμο Πλατανιά Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, στη βραχώδη ακτή κοντά στο χωριό Αφράτα βρέθηκε σορός σε προχωρημένη σήψη. Ο πολίτης που την εντόπισε, ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο στελέχη του Λιμενικού.

Οι λιμενικοί διαπίστωσαν, ότι επρόκειτο για άνδρα, ωστόσο η σορός ήταν σχεδόν αποσκελετωμένη. Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση περισυλλογής από τα βράχια, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Εκεί θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εξετάσεις και λήψη δείγματος DNA, προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του νεκρού και να διερευνηθούν οι συνθήκες του θανάτου του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σορός πιθανότατα εκβράστηκε από τη θάλασσα και ενδέχεται να παρασύρθηκε στην περιοχή από τα θαλάσσια ρεύματα, προερχόμενη ακόμη και από μεγάλη απόσταση.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.