Μια σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κοκκινιά, στη Γλυκόβρυση του Δήμου Ευρώτα, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του «Λακωνικού Τύπου», το πτώμα βρέθηκε κοντά στο Αλιευτικό Καταφύγιο Γλυκόβρυσης από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι αρχές έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ έχει ήδη διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση. Η ταυτοποίηση του νεκρού αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω DNA.

Επίσημες πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις πως πρόκειται για τον 60χρονο αλιέα που αγνοείται από το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας, 9 Φεβρουαρίου. Ωστόσο, η ταυτότητα του νεκρού θα επιβεβαιωθεί οριστικά μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και της διαδικασίας αναγνώρισης.