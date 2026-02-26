Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές ο εντοπισμός ανθρώπινων μελών σε αγροτική περιοχή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και, συγκεκριμένα, στην περιοχή Γλαρόκαβος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το thesspost.gr, , το μακάβριο θέαμα -πιθανότατα από ανθρώπους του δήμου – εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε χώματα, σε μια αγροτική έκταση. Συγκεκριμένα τα ανθρώπινα μέλη σορού σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκαν ή σε σακούλες ή σε βαλίτσα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί.

Η κλήση στην Αστυνομία έγινε στις 18.30. Στο σημείο σπεύδουν κλιμάκια της Ασφάλειας, ιατροδικαστής.