Θάνατος βρέφους προκλήθηκε, σύμφωνα με απόφαση ιατροδικαστή, αφού η νταντά του φέρεται να του χορήγησε αντιισταμινικό με σκοπό να το «ηρεμήσει».

Η έρευνα αποκάλυψε παραλείψεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας κατά τη διερεύνηση του περιστατικού, όπως τη μη αναζήτηση φαρμάκων στα ντουλάπια του μπάνιου ή την παράλειψη κατάσχεσης μπιμπερό, γεγονός που οδήγησε σε απώλεια «δικαστικών ευκαιριών» για ανάλυση στοιχείων.

Η ιατροδικαστής του Inner West London, καθηγήτρια Fiona Wilcox, στην έκθεσή της για την πρόληψη μελλοντικών θανάτων, εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι «δεν υπάρχει εθνικό σύστημα ρύθμισης για τις νταντάδες» και ότι το άτομο που φρόντιζε το βρέφος εξακολουθεί να εργάζεται ως νταντά.

Η υπόθεση και τα ευρήματα της έρευνας

Η καθηγήτρια Wilcox απέστειλε τα πορίσματά της στον Επίτροπο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Sir Mark Rowley, σε οργανώσεις νταντάδων, στην Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος και στο College of Policing. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Φεβρουαρίου, αφορούσε τον θάνατο ενός αγοριού οκτώ εβδομάδων στις 15 Ιανουαρίου 2024, στο σπίτι του.

Το βρέφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του γύρω στις 6:15 π.μ. από τη νυχτερινή νταντά. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης και την άμεση κλήση ασθενοφόρου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 7:00 π.μ.

Στο αίμα του παιδιού εντοπίστηκε το αντιισταμινικό χλωρφαινιραμίνη (εμπορική ονομασία Piriton). Η ιατροδικαστής ανέφερε ότι «πιθανότατα χορηγήθηκε από τη νυχτερινή νταντά». Κατά την καταγραφή ανοιχτού πορίσματος, η ίδια σημείωσε πως το φάρμακο «χορηγήθηκε πιθανώς για να κοιμηθεί το βρέφος», προσθέτοντας ότι η ουσία ενδέχεται να συνέβαλε στον θάνατο, χωρίς ωστόσο να αποδεικνύεται με βεβαιότητα.

Παραλείψεις της αστυνομίας και ανησυχίες για το σύστημα

Η Wilcox υπογράμμισε πως τα αποτελέσματα της τοξικολογικής ανάλυσης έγιναν γνωστά μόνο όταν το πόρισμα της νεκροψίας διαβιβάστηκε στο δικαστήριο, στην αστυνομία και στην οικογένεια. Επισήμανε ακόμη ότι η χλωρφαινιραμίνη προκαλεί καταστολή και έχει συσχετιστεί με παιδικούς θανάτους, ενώ δεν πρέπει να χορηγείται σε βρέφη χωρίς ιατρική οδηγία.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η νυχτερινή νταντά φρόντιζε το βρέφος από τις 9 μ.μ. έως τις 7 π.μ. στο υπνοδωμάτιο του δεύτερου ορόφου. Η αστυνομία που έφθασε στο σημείο «πραγματοποίησε αρχική εκτίμηση», χωρίς να ελέγξει για φάρμακα ή να κατασχέσει αντικείμενα, χάνοντας έτσι κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία. Η νταντά δεν συνελήφθη ούτε ανακρίθηκε έως τον Οκτώβριο του 2024.

Η καθηγήτρια σημείωσε ότι οι αστυνομικοί «φαίνεται να καθησυχάστηκαν από το περιβάλλον του σπιτιού» και δεν εξέτασαν πιθανότητα ακατάλληλης χορήγησης φαρμάκου. Τόνισε επίσης ότι η νταντά εξακολουθεί να εργάζεται και είναι εγγεγραμμένη σε δύο πρακτορεία.

Έλλειψη ρύθμισης και προτάσεις για αλλαγές

Η Wilcox προειδοποίησε πως οι ομάδες διερεύνησης παιδικών θανάτων «καθησυχάζονται υπερβολικά εύκολα όταν δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια παραμέλησης». Ζήτησε να εξεταστεί η ανάγκη εκπαίδευσης της αστυνομίας και να υπάρξουν σαφείς οδηγίες ώστε οι νταντάδες να μην χορηγούν φάρμακα όπως το Piriton χωρίς ιατρική συμβουλή και συγκατάθεση των γονέων.

Παράλληλα, πρότεινε την επικαιροποίηση των προειδοποιήσεων στις συσκευασίες προϊόντων που περιέχουν χλωρφαινιραμίνη. Η αιτία θανάτου καταγράφηκε ως «αιφνίδιος ανεξήγητος θάνατος στη βρεφική ηλικία».

Πηγή: independent