Τραγωδία στη Γερμανία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για το Πάσχα, όταν μια μητέρα και το μωρό της βρήκαν τραγικό θάνατο μαζί με ένα 16χρονο κορίτσι, αφού τους καταπλάκωσε δέντρο που έπεσε λόγω ισχυρών ανέμων.

Η 21χρονη γυναίκα συμμετείχε με το βρέφος της στο κυνήγι πασχαλινών αυγών που είχε οργανώσει κοντινό κέντρο υποστήριξης νέων μητέρων. Μαζί τους σκοτώθηκε και η 16χρονη, ενώ το περιστατικό συνέβη σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Σάτρουπχολμ, στη βόρεια Γερμανία, γύρω στις 11 το πρωί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ενός δέντρου ύψους περίπου 30 μέτρων, το οποίο καταπλάκωσε τέσσερα άτομα. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η νεαρή μητέρα και η έφηβη υπέκυψαν επί τόπου στα τραύματά τους.

Το δεκάμηνο κοριτσάκι της γυναίκας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τις αρχές, ψυχολόγοι και σύμβουλοι θρήνου στάλθηκαν άμεσα στο σημείο.

Μια ακόμη 18χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο για επείγουσα νοσηλεία.

Το περιστατικό και οι συνθήκες

Περίπου 50 άτομα, ανάμεσά τους νέες μητέρες, έγκυες γυναίκες και παιδιά, συμμετείχαν στην εκδήλωση. Η δράση φιλοξενούνταν από κρατικά επιχορηγούμενο κέντρο για γυναίκες που χρειάζονται στήριξη πριν ή μετά τη γέννα.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε το γερμανικό μέσο Bild δείχνουν πασχαλινά αυγά σκορπισμένα στο έδαφος του δάσους και δύο από τα θύματα καλυμμένα με λευκά σεντόνια. Η περιοχή βρισκόταν υπό προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Αντίδραση των τοπικών αρχών

Αξιωματούχοι του κρατιδίου Σλέσβιχ-Χόλσταϊν δήλωσαν ότι είναι «βαθιά συγκλονισμένοι» από το δυστύχημα. Σε κοινή ανακοίνωση, ο περιφερειακός κυβερνήτης Ντάνιελ Γκίντερ, η υπουργός Εσωτερικών Μαγδαλένα Φίνκε και η υπουργός Νεολαίας και Οικογένειας Αμινάτα Τουρέ ανέφεραν: «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων, τους τραυματίες και όλους όσοι βίωσαν αυτή την τρομερή τραγωδία».