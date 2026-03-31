Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Τα highlights της ισοπαλίας στην Βουδαπέστη
Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι, μετά από αυτά με Λευκορωσία και Παραγουάη, η Εθνική Ελλάδας δεν κατάφερε να σκοράρει, μένοντας στο 0-0 απέναντι στην Ουγγαρία στη Βουδαπέστη. Η ομάδα είχε αρκετές ευκαιρίες και καλό ρυθμό στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο η Ελλάδα πλησίασε το γκολ με τον Παυλίδη που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Σημαντικές […]
Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Η Εθνική άντεξε στη Βουδαπέστη χάρη στον Τζολάκη και κράτησε το μηδέν
Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να φύγει με το 0-0 από την «Πούσκας Αρένα» στη Βουδαπέστη, σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Ουγγαρία, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί καθοριστικές επεμβάσεις. Η γαλανόλευκη είχε και δοκάρι στο 63′ με τον Παυλίδη, ενώ στο τέλος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δοκίμασε σχηματισμό με τριάδα στην άμυνα. Σωτήρας Τζολάκης Ο Σόμποσλαϊ δημιούργησε […]
Σουηδία Κ19 – Ελλάδα Κ19 2-2: Τα δύο γκολ του Μύθου «χάρισαν» την ισοπαλία
Η Εθνική Νέων της Ελλάδας αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τη Σουηδία σε έναν αγώνα χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τον Μύθου να σκοράρει και τα δύο γκολ της ομάδας μας. Στη Φρανκφούρτη, οι δύο ομάδες είχαν ήδη αποκλειστεί από τα τελικά του Euro U19 και αγωνίστηκαν χωρίς πίεση. Η Σουηδία προηγήθηκε στο 12′ με γκολ του […]
Ξέσπασε σε κλάματα ο Καλογερόπουλος μετά την ήττα από τη Γερμανία (vid)
Ο αρχηγός της Εθνική Ελλάδας Κ21, Αλέξης Καλογερόπουλος, συγκινήθηκε έντονα και ξέσπασε σε κλάματα μετά την ήττα με 2-0 από τη Γερμανία Κ21 στη Λεωφόρο, για τα προκριματικά του Euro U21. Η ήττα αυτή έδωσε στη Γερμανία το προβάδισμα στην κορυφή του ομίλου και υπεροχή στην ισοβαθμία, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της […]
Euro 2027 Κ21: Τι χρειάζεται η Εθνική Ελπίδων για να πάρει την πρόκριση στα τελικά
Μετά την ήττα της Εθνική Ελλάδας Κ21 με 2-0 από τη Γερμανία Κ21 στη Λεωφόρο, η ελληνική ομάδα συνεχίζει να διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στα τελικά του Euro 2027. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη μπορεί να προκριθεί είτε ως δεύτερη καλύτερη του έκτου ομίλου, είτε μέσω των αγώνων playoffs. Η Ελλάδα συμμετέχει […]