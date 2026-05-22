Ας ξεχάσουμε ό,τι έγινε στην κανονική διάρκεια. Γιατί όντως δεν έχει την παραμικρή σημασία σε ένα final four. Ισως για τον λόγο αυτό να έχουν αρχίσει και συζητήσεις στο παρασκήνιο για το αν πρέπει να αλλάξει το σύστημα που αναδεικνύει τον πρωταθλητή Ευρώπης και να πάει σε κάτι περισσότερο αμερικανικό, πάει να πει σε σειρά αγώνων.

Οπως και να έχει, ωστόσο, το final four αφενός είναι κάτι το δίκαιο και αφετέρου κάτι το απρόβλεπτο. Και αυτή η ισορροπία ανάμεσα σε πράγματα που μοιάζουν αντιφατικά είναι που το κάνει τόσο γοητευτικό. Είναι η καλύτερη ομάδα της σεζόν ο Ολυμπιακός; Ασφαλώς και ναι – το ομολογούν και οι αντίπαλοί του. Ποιος όμως αγνοεί πως απόψε η Φενέρ μπορεί να κάνει τη ζημιά;

Κανένας. Με τον Σάρας στον πάγκο, το πολυβόλο Τάκερ να απειλεί τους πάντες, τους έμπειρους Μπόλντουιν, Μέλι και Ντε Κολό πανέτοιμους για δράση, αποτελεί αντίπαλο που δεν πρέπει να υποτιμήσεις. Πέρασε περίοδο που ήταν ντεφορμέ. Καμιά αντίρρηση. Τώρα, σε ένα ραντεβού τριών ημερών, μπορεί να δώσει μια διαφορετική παράσταση.

Οσον αφορά το άλλο ζευγάρι, όσοι επιμένουν πως το Ολυμπιακός – Φενέρ θα δώσει τον νέο κάτοχο της Ευρωλίγκας, μάλλον κάνουν «διάβασμα» που αγνοεί σημαντικά κεφάλαια της μπασκετικής ιστορίας. Η Ρεάλ με τους 11 τίτλους στο τοπ επίπεδο, διαθέτει την πλέον βαριά φανέλα της Γηραιάς. Ξέρει το πώς, γνωρίζει και τον τρόπο να φτάνει στο τρόπαιο. Ο δε Σκαριόλο, μόνο άπειρος δεν θεωρείται, τουναντίον διαθέτει περγαμηνές που τον κατατάσσουν στους κορυφαίους κόουτς.

Και η Βαλένθια; Ε, αν κάποιος την αγνοήσει, σαφέστατα μπορεί να την πατήσει και μάλιστα άγρια. Οι Πορτοκαλί τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της κανονικής περιόδου. Απέδωσαν το ωραιότερο μπάσκετ σε μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ο Μοντέρο δίνει ρεσιτάλ σε κάθε ματς, οι ψηλοί βγαίνουν έξω από τη ρακέτα και εκτελούν με επιτυχία. Και βέβαια, ουδείς νουνεχής μπορεί να βγάλει από την εξίσωση μια ομάδα που ενώ ήταν πίσω στο σκορ (0-2) στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, έφερε τα πάνω κάτω και νίκησε το Τριφύλλι τρεις φορές. Τις δύο στο ΟΑΚΑ. Αυτό κι αν είναι κατόρθωμα!

Κοντολογίς, ναι, μεγάλη ευκαιρία για τον εντυπωσιακό ώρες ώρες Ολυμπιακό να ράψει ένα ευρωπαϊκό αστέρι στη φανέλα του. Ο Μπαρτζώκας βγάζει μια σιγουριά που σου δίνει ηρεμία και σε γεμίζει αυτοπεποίθηση.

Οι άσοι στο μανίκι είναι πάρα πολλοί. Φαβορί, συνεπώς. Ας μη φοβηθούμε τη λέξη. Και με το κοινό του στις εξέδρες, απόψε και (είθε) την Κυριακή, στον Ολυμπιακό προσμένουν ότι θα κυματίσει η ερυθρόλευκη στο Εβερεστ του μπάσκετ. Με σύνεση, όμως. Και με ψυχραιμία ώστε να έρθει η κούπα.