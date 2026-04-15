Ρίο ντε Τζανέιρο – Συνελήφθη απατεώνας στην παραλία Κοπακαμπάνα, ο οποίος πούλησε ένα κεμπάπ σε ανυποψίαστο Βρετανό τουρίστα έναντι σχεδόν 1.725 ευρώ. Το περιστατικό αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια σειρά από θρασείες απάτες που σημειώνονται στις παραλίες της βραζιλιάνικης μητρόπολης.

Ο άνδρας συνελήφθη την Τρίτη, απέναντι από δύο από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις αρχές, εκείνος και ένας συνεργός του φέρονται να παραποίησαν το μηχάνημα πληρωμών, χρεώνοντας τον τουρίστα με 10.000 ρεάλ (περίπου 1.480 λίρες) αντί για 10 ρεάλ (περίπου 1,50 λίρα) για μία μόνο μερίδα κρέατος.

Αυξανόμενα κρούσματα εξαπάτησης τουριστών

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση εξαπάτησης τουριστών σε παραθαλάσσια θέρετρα που έχουν απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης στο Ρίο.

Πρόσφατα, δύο Αργεντινοί τουρίστες προσπάθησαν να χρεωθούν 7.000 ρεάλ (περίπου 1.000 λίρες) για δύο ποτήρια ασαΐ, ενώ ένας Κολομβιανός επισκέπτης πλήρωσε 2.500 ρεάλ (περίπου 400 λίρες) για μία καϊπιρίνια.

Σε ένα από τα πιο ακραία περιστατικά πριν από αυτό με το κεμπάπ, μια γυναίκα από την Αργεντινή κατέβαλε 20.000 ρεάλ (σχεδόν 3.000 λίρες) για ένα καλαμπόκι με μαργαρίνη, το οποίο κανονικά κόστιζε 20 ρεάλ (περίπου 3 λίρες).

«Δεν καταλαβαίνω αριθμούς στα πορτογαλικά. Δεν μιλάω πορτογαλικά», φέρεται να δήλωσε η Ισπανόφωνη επισκέπτρια μετά την απάτη στην οποία έπεσε θύμα.

Ανησυχία των αρχών και δηλώσεις της αστυνομίας

Η Patricia Alemany, επικεφαλής της τουριστικής αστυνομίας του Ρίο, δήλωσε στην εφημερίδα O Globo ότι η ομάδα της καταβάλλει προσπάθειες για τη σύλληψη των δραστών που ευθύνονται για το πρόσφατο κύμα εγκλημάτων στην Κοπακαμπάνα και στη γειτονική Ιπανέμα. Επισήμανε ότι η έλλειψη κρατικής εποπτείας έχει δημιουργήσει μια «ανοργάνωτη» κατάσταση στις παραλίες του Ρίο, ευνοώντας τη δράση των απατεώνων.

Παρά τα περιστατικά, ο τουρισμός ανθεί

Παρά την αύξηση των περιστατικών εξαπάτησης, οι περισσότερες επισκέψεις στο Ρίο εξελίσσονται ομαλά. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των τουριστών που επισκέπτονται τη Βραζιλία έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ενισχυμένος από μεγάλες συναυλίες στις παραλίες.

Τον περασμένο Μάιο, η συναυλία της Lady Gaga προσέλκυσε περισσότερους από 2 εκατομμύρια θεατές, ενώ τον επόμενο μήνα αναμένεται να πραγματοποιηθεί μια ακόμη μεγάλη εκδήλωση με τη συμμετοχή της Κολομβιανής τραγουδίστριας Shakira.

Ιστορικά ρεκόρ επισκεψιμότητας

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο απερχόμενος επικεφαλής του Οργανισμού Τουρισμού της Βραζιλίας (Embratur), Marcelo Freixo, ανέφερε ότι η χώρα υποδέχθηκε 9 εκατομμύρια τουρίστες το περασμένο έτος, έναντι 6,7 εκατομμυρίων το 2024.

Ο Freixo εκτίμησε ότι η αύξηση αυτή οφείλεται εν μέρει στην παγκόσμια ανάγκη για χαρά μετά την πανδημία της Covid, σε μια περίοδο όπου «ο κόσμος βρίσκεται σε πόλεμο».

Η άνοδος των Αργεντινών ταξιδιωτών

Πολλοί από τους επισκέπτες προέρχονται από την Αργεντινή, όπου οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις του Javier Milei έχουν τεχνητά ενισχύσει το πέσο, καθιστώντας προσιτούς προορισμούς όπως η Βραζιλία για τα μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα.