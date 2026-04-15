Αρχαιολόγοι στην Πολωνία φαίνεται πως πλησιάζουν στη λύση ενός μυστηρίου που διαρκεί πάνω από 2.000 χρόνια, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για μια αιγυπτιακή μούμια παιδιού. Χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία, οι ερευνητές εντόπισαν ένα άγνωστο τελετουργικό αντικείμενο στο στήθος του παιδιού, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για τις ταφικές πρακτικές της εποχής.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, αξιοποιεί ψηφιακές μεθόδους για να καλύψει τα κενά γνώσης σχετικά με την αρχαία αιγυπτιακή μουμιοποίηση. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει πόσα ακόμη μένουν να ανακαλυφθούν γύρω από αυτή τη σύνθετη τέχνη.

Από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έως τη σύγχρονη ανάλυση

Η προέλευση του παιδιού χάθηκε μέσα στις καταστροφές του πολέμου. Αν και η μούμια φυλάσσεται στο Αρχιεπισκοπικό Μουσείο της Βρότσλαβ από το 1914, τα αρχεία της εξαφανίστηκαν κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρέμεινε στις αποθήκες του μουσείου για δεκαετίες, ώσπου το 2023 ξεκίνησε η πρώτη ολοκληρωμένη επιστημονική μελέτη.

Η ομάδα της ιστορικού Agata Kubala από το Πανεπιστήμιο της Βρότσλαβ χρησιμοποίησε αξονική τομογραφία και ακτινογραφίες για τη δημιουργία λεπτομερών τρισδιάστατων απεικονίσεων της μούμιας και του περίτεχνου περιβλήματός της, γνωστού ως καρτονάζ. Η μέθοδος αυτή επέτρεψε την εις βάθος εξέταση χωρίς να προκληθεί φθορά στο εύρημα.

Νέα στοιχεία για τη ζωή και τον θάνατο του παιδιού

Η ανάλυση έδειξε ότι το αγόρι πέθανε σε ηλικία περίπου οκτώ ετών, σύμφωνα με την ανάπτυξη των δοντιών του. Αν και δεν εντοπίστηκαν σημάδια ασθένειας ή τραύματος, η αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλος αφαιρέθηκε μέσω της ρινικής κοιλότητας, ενώ τα περισσότερα ζωτικά όργανα εξήχθησαν από ασυνήθιστη δίοδο, πιθανώς από το ορθό, αντί για την κοιλιακή τομή που ήταν συνηθισμένη πρακτική.

Το σώμα γεμίστηκε με υφασμάτινα υλικά και περιείχε μικρή ποσότητα ρητίνης. Τα χαρακτηριστικά αυτά υποδεικνύουν ότι ανήκε σε οικογένεια μεσαίας τάξης της Πτολεμαϊκής περιόδου (περ. 332–30 π.Χ.).

Αιγυπτιακά σύμβολα και θεότητες

Αν και τα ιστορικά αρχεία έχουν χαθεί, το καρτονάζ της μούμιας αποκάλυψε στοιχεία για την προέλευσή της. Διακοσμημένο με ροζέτες, φτερωτό σκαραβαίο και λωτούς, παραπέμπει στην Άνω Αίγυπτο, πιθανότατα κοντά στο Κομ Όμπο ή το Ασουάν. Ανάμεσα στις παραστάσεις υπάρχει και μια υβριδική θεότητα που κρατά μια μούμια, η οποία, σύμφωνα με τους ερευνητές, ίσως απεικονίζει τον πρωταρχικό όφι-θεό Νεχεμπκάου.

Το μυστήριο αντικείμενο στο στήθος

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, δεν αφορά τις τεχνικές διατήρησης, αλλά ένα άγνωστο αντικείμενο που εντοπίστηκε στο στήθος του παιδιού μέσω τρισδιάστατης απεικόνισης. Η φυσική εξέταση είναι αδύνατη λόγω της ευθραυστότητας των λειψάνων, ωστόσο οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πρόκειται για παπύρινο ειλητάριο, πιθανώς με προσωπικές πληροφορίες ή το όνομα του παιδιού.

Η Kubala τόνισε πως η έρευνα συνεχίζεται, δηλώνοντας: «Η έρευνα δεν έχει τελειώσει ακόμα… Συνεχίζουμε να μελετάμε τη μούμια».