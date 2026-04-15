Οι αποκαλύψεις για τον «άριστο» της κυβέρνησης Μητσοτάκη, Μακάριο Λάζαρίδη, δεν έχουν τελειωμό αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την υπόθεση Λαζαρτίδη που έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό.

Σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας ethnos.gr, αμέσως μετά την παραίτηση του Μ. Λαζαρίδη από τη θέση ειδικού συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, τον Ιούνιο του 2013, για την οποία προφανώς δεν διέθετε τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, προσελήφθη στην ίδια θέση η σύζυγός του, Αθανασία Κοτσαύτη.

Με άλλα λόγια, την εποχή που ο Κυρ. Μητσοτάκης αναλάμβανε καθήκοντα υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με κεντρικό στόχο να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους, ο κ. Λαζαρίδης όχι μόνο κατείχε θέση χωρίς να διαθέτει τα τυπικά προσόντα, αλλά την παρέδωσε και στη σύζυγο του. Αλήθεια, η κ. Κοτσαύτη διαθέτει άραγε τα απαραίτητα για τη θέση πτυχία;

Ρουσφέτια, σκάνδαλα, οικογενειοκρατία, αυτός είναι ο κ. Μητσοτάκης και το επιτελείο των εκλεκτών του. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να διώξει επιτέλους τον Μακάριο Λαζαρίδη ο Κυρ. Μητσοτάκης;

Για να μην ψάχνουμε κ. Λαζαρίδη… Πόσες και ποιες απατεωνιές έχετε κάνει ακόμα;

Στο μεταξύ, σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του πρόσφατου ανασχηματισμού. Η αντιπολίτευση κλιμακώνει τις επιθέσεις της, ζητώντας την αποπομπή του από την κυβέρνηση, με επίκεντρο το πτυχίο του και τις συνθήκες ανάληψης καθηκόντων του ως Ειδικού Επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας το 2007. Η υπόθεση αποκτά έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά ενόψει και της προ ημερησίας συζήτησης των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι το πτυχίο και η επαγγελματική διαδρομή του κ. Λαζαρίδη δεν απαντούν στα ερωτήματα για τη νομιμότητα του διορισμού του, κάνοντας λόγο για ζήτημα θεσμικής τάξης και πολιτικής αξιοπιστίας. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Κατά την αντιπολίτευση, ο νυν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ως απόφοιτος ιδιωτικής σχολής, δεν διέθετε το 2007 τα απαιτούμενα προσόντα που προέβλεπε ο νόμος 2190/1994 για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα, καθώς απαιτούνταν πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος. Το ζήτημα αυτό αποτελεί τον πυρήνα των επιχειρημάτων της αντιπολίτευσης, που επιμένει πως δεν πρόκειται για λεπτομέρεια βιογραφικού αλλά για θέμα ουσίας.

Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί υψηλούς τόνους, σημειώνοντας ότι «ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις», ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα». Το κόμμα επανήλθε με νέα ανακοίνωση, ζητώντας εξηγήσεις και για τη «δεύτερη πρόσληψη Λαζαρίδη το 2013 ως ΠΕ».

Ανάλογα αιχμηρή είναι και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο για «αριστεία στα ψέματα και στην εξαπάτηση», συνδέοντας την υπόθεση με το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιοκρατίας. Από την πλευρά του, το ΚΚΕ σχολίασε σκωπτικά πως ο Μακάριος Λαζαρίδης «ως μέλος της Εξεταστικής πήρε “πτυχίο” στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η Νέα Αριστερά. Ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ζήτησε «άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση». Η Ελληνική Λύση υποστήριξε ότι ήταν η πρώτη που ανέδειξε την υπόθεση, τονίζοντας πως «στην υπόθεση Λαζαρίδη μόνοι μας φωνάζαμε επί έναν ολόκληρο χρόνο».