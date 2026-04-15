Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ζητά από την κυβέρνηση να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις για την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, επαναφέροντας το ερώτημα αν η κυβέρνηση προστατεύει το δημόσιο συμφέρον ή «τους κολλητούς της».

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, γίνεται λόγος για «πλήρη κάλυψη» του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον κ. Λαζαρίδη, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως «προσωπικό ρουσφέτι». Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευθεί το 2019 πως θα κυβερνήσει «με τους άριστους».

Η ανακοίνωση καταγγέλλει ότι για την κυβέρνηση θεωρείται θεμιτό να προσλαμβάνεται και να αμείβεται κάποιος ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού, χωρίς να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακό τίτλο. Παράλληλα, σημειώνεται πως ο ίδιος ο κ. Λαζαρίδης έχει παραδεχθεί ότι τα προσόντα του αντιστοιχούσαν σε θέση μετακλητού υπαλλήλου και όχι Ειδικού Επιστήμονα, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ πρόσληψής του.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει, εφόσον δεν έχει παρέλθει εικοσαετία, στον καταλογισμό των ποσών των μισθολογικών αποδοχών που έλαβε «αχρεωστήτως», όπως –όπως υποστηρίζει– συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις δημοσίων υπαλλήλων που δεν έχουν πολιτικές διασυνδέσεις.

Ερωτήματα για τη δεύτερη πρόσληψη

Το κόμμα θέτει επίσης ζήτημα για τη δεύτερη πρόσληψη του κ. Λαζαρίδη το 2013 σε θέση ΠΕ, «χωρίς πάλι πτυχίο». Ρωτά αν το Μαξίμου έχει διερευνήσει την υπόθεση και πώς πληρωνόταν τότε από τη Γραμματεία Ισότητας με αποδοχές ΠΕ.

Απευθυνόμενο στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «επικαλείται την παραγραφή ενός ποινικού αδικήματος» για να δικαιολογήσει την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση. «Μας λέτε πως παρανόμησε αλλά επειδή παραγράφηκε, δεν υπάρχει θέμα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση κλείνει με το ερώτημα: «Είστε κυβέρνηση προστασίας του δημοσίου συμφέροντος ή των κολλητών σας;» και με την επισήμανση ότι το ΠΑΣΟΚ «αναμένει απαντήσεις» από την κυβέρνηση.