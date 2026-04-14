Παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων της Συρίας, που υφίστανται επιθέσεις από ριζοσπαστικές ισλαμιστικές ομάδες και άλλα εξτρεμιστικά στοιχεία, ζητά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου.

Με επιστολή του προς τους συναδέλφους του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κ. Παπανδρέου καλεί, «υπό το φως των πρόσφατων και βαθιά ανησυχητικών εξελίξεων που επηρεάζουν τις χριστιανικές κοινότητες στη Συρία», να εγκριθεί επείγον ψήφισμα «επί των πρόσφατων επιθέσεων ενάντια στους Χριστιανούς της Συρίας» στην προσεχή συνεδρίαση της ολομέλειας.

Όπως επισημαίνει, οι επιθέσεις αυτές «έλαβαν χώρα μόλις μερικές ημέρες πριν το Πάσχα, την πιο σημαντική γιορτή για τους Χριστιανούς, μια περίοδο που παραδοσιακά σηματοδοτεί την περισυλλογή και τη λατρεία». Η στόχευση κοινοτήτων σε μια τόσο συμβολική περίοδο, προσθέτει, εντείνει τον φόβο και αναδεικνύει την ευαλωτότητα των πληθυσμών αυτών.

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής αναφέρεται σε ανησυχητικές και επαναλαμβανόμενες αναφορές στοχευμένης βίας, αναγκαστικής μετατόπισης και παράνομης κατάσχεσης περιουσιών, που πλήττουν χριστιανικές κοινότητες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες αυτές αποδίδονται σε ριζοσπαστικές ισλαμιστικές ομάδες και άλλα εξτρεμιστικά στοιχεία, επιτείνοντας την αστάθεια και το κενό ασφαλείας στη Συρία.

Κάλεσμα για επείγον ψήφισμα

Ο Νίκος Παπανδρέου υπογραμμίζει ότι, ως ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, οι ευρωβουλευτές έχουν διαχρονικά στηρίξει την προστασία των μειονοτήτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του πλουραλισμού. Τονίζει πως, σε μια περίοδο νέων απειλών για τις θρησκευτικές και εθνοτικές κοινότητες, είναι κρίσιμο να υπάρξει σαφής και ενιαία στάση υπέρ τους.

Για τον λόγο αυτό προτείνει την υιοθέτηση επείγοντος ψηφίσματος που θα καταδικάζει τις επιθέσεις και κάθε μορφή βίας κατά των χριστιανικών κοινοτήτων και άλλων μειονοτήτων στη Συρία. Το ψήφισμα, όπως σημειώνει, θα πρέπει να ζητά προστασία όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων, διασφάλιση της ελευθερίας της πίστης, λογοδοσία των δραστών και τερματισμό της ατιμωρησίας.

Επιπλέον, θα πρέπει να ασκεί πίεση στις συριακές Αρχές για την προστασία όλων των κοινοτήτων και την αποτροπή περαιτέρω βίας, ενώ θα αναδεικνύει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση της σταθερότητας, της επανένωσης και της συμπεριληπτικής διακυβέρνησης στη χώρα.

«Μια τέτοια πρωτοβουλία δείχνει πως η Ομάδα μας παραμένει αυστηρά προσηλωμένη στην υπεράσπιση των ευάλωτων πληθυσμών και τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς διακρίσεις», καταλήγει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.