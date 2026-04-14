Σάλος έχει προκληθεί με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος σήμερα (14/4) το παρουσίασε on air, τονίζοντας ότι δεν θα απολογηθεί «για επιλογές ζωής πριν από 40 χρόνια».

Πέτσας για Λαζαρίδη: Λάθος επικοινωνιακός χειρισμός – Περιμένω απάντηση από το υπ. Παιδείας

Κριτική για λάθος επικοινωνιακό χειρισμό ασκεί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς τα «πυρά» της αντιπολίτευσης ότι δεν πληρούσε τις τυπικές προϋποθέσεις για τον διορισμό του ως ειδικός επιστήμονας το 2007 συνεχίζονται.

«Το ζήτημα που περιμένει απάντηση είναι με ποια διαδικασία προσελήφθη ο Μακάριος Λαζαρίδης το 2007 και περιμένω επίσημη απάντηση και όχι εκτίμηση» δήλωσε ο κ. Πέτσας, μιλώντας στο OPEN.

«Περιμένω από το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο φαίνεται να είχε προσληφθεί το 2007 να μας πει επισήμως με ποια διαδικασία προσλήφθηκε και τι δικαιολογητικά του ζητήθηκαν προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του», συμπλήρωσε.

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

«Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα «Νεοδημοκρατική» λογική, αρκούσε να πληροί τις «γαλάζιες» κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού», αναφέρει σε ανάρτησή του το ΠΑΣΟΚ.

Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αλλά εκτέθηκε χειρότερα.

Σήμερα αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του «Ειδικού Επιστήμονα» και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση.

Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά… προσωπικότητα.

Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλον δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο.