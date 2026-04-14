Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, απάντησε δημόσια στις φήμες που κυκλοφόρησαν σχετικά με το εάν διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο. Μιλώντας στο Open, παρουσίασε το πτυχίο του και εξήγησε την εκπαιδευτική του πορεία.

«Το 1987 έκανα μία συνειδητή επιλογή, σε ηλικία 18 ετών, να σπουδάσω σε ένα κολέγιο, στο College of the Southern Eastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα κολέγια τότε στην Ελλάδα. Αποφοίτησα το 1992, αυτό είναι το πτυχίο μου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Λαζαρίδης ανέφερε πως το κολέγιο εκείνη την εποχή διέθετε πολλά κτήρια. «Πήγα χθες με τις κόρες μου να το φωτογραφίσω στη Λεωφόρο Αμαλίας. Εκεί βρίσκεται ένα από τα κτήρια που είχε έδρα το κολέγιο· ένα άλλο, που σήμερα είναι νηπιαγωγείο, και ένα ακόμη που στεγάζει ναυτιλιακή εταιρεία», σημείωσε, παρουσιάζοντας και σχετικές φωτογραφίες.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα σπουδών ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό και αυστηρό. Τόνισε επίσης πως «δεν θα απολογηθεί για επιλογές ζωής που έκανε πριν από 40 χρόνια», κλείνοντας έτσι τη συζήτηση γύρω από το θέμα των σπουδών του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος “College of the South / SouthEastern Europe” δημιουργεί συχνά σύγχυση – και σε πολλές περιπτώσεις δεν μιλάμε για ένα ξεκάθαρα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Υπάρχουν ιδιωτικά κολλέγια ή κέντρα σπουδών με παρόμοιες ονομασίες. Είναι συνήθως ιδιωτικοί φορείς εκπαίδευσης και όχι πανεπιστήμια. Ανήκουν στην κατηγορία “κολέγια/ΚΕΣ (Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών)” και δεν είναι αναγνωρισμένα ως ΑΕΙ στην Ελλάδα.