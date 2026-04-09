Συνεχίζει την… έρευνα ο Παύλος Πολάκης αναφορικά με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη. Σε νέα ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!!

1) Αίτηση κατάθεσης Εγγράφων του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ για να μας δοθεί το «πτυχίο»(Βεβαίωση Παρακολούθησης) του ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ!!

Ο οποιος δεν εχει την στοιχειώδη ΤΣΙΠΑ να το δημοσιεύσει μόνος του, μαζί με το Απολυτήριο Λυκείου του όπως του ζητάμε εδώ και τρεις μέρες!!!!!

2) Καταγγελία της ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ των αδικημάτων της ΠΑΡΑΚΟΚΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ PREDATOR που υλοποιείται αυτες τις μέρες μέσω του πήγαινε – έλα της καταδικαστικής απόφασης του Δικαστηρίου απο την Εισαγγελία Πρωτοδίκων Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου !!!!!!!!

Ήδη ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΕ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝΔΙΑ!!! Αυτο ειναι το ΒΑΘΥ ΚΡΑΤΟΣ-ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ του Κυριάκου Μητσοτάκη!!!

Υγ Ο κύριος Σεβαστίδης πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για αυτό το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΘΕΜΑ, για αυτήν την ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ, δεν έχει να πει τίποτα, όπως έχει για τη Δίκη των Τεμπών;;;

Πολάκης: «Αυτοψία» στο… campus του Λαζαρίδη στου Γκύζη – «Δείτε την κουζίνα»

Ο Παύλος Πολάκης επανήλθε και την Μ. Τετάρτη στο ζήτημα του πτυχίου του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη, πραγματοποιώντας, όπως αναφέρει, «αυτοψία» στον χώρο όπου φέρεται να στεγαζόταν το «College of Southeastern Europe», στην περιοχή του Γκύζη.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται έξω από πολυκατοικία της περιοχής και σχολιάζει σκωπτικά: «Δεν πετάγομαι μέχρι την όμορφη γειτονιά του Γκύζη να δω το campus που σπούδασε ο Μακάριος Λαζαρίδης;». Στη συνέχεια, δείχνοντας τον χώρο, υποστηρίζει ότι «αυτή η κουζίνα ήταν ένα εργαστήριο ελευθέρων σπουδών που το έκλεισαν και το σφράγισαν επειδή χρώσταγε».

Συνοδεύοντας το βίντεο, ο Παύλος Πολάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Να το “Πανεπιστήμιο” που πήρε “πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας” ο Μακάριος Λαζαρίδης», ενώ καλεί τον πρωθυπουργό να τον απομακρύνει από τη θέση του.

Το θέμα επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από τα προσόντα και τις σπουδές του νέου υφυπουργού.

Πώς διορίστηκε επιστημονικός συνεργάτης επί Μαριέττας Γιαννάκου – Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Στο εν λόγω βιογραφικό ο κ. Λαζαρίδης έχει παραλείψει να αναφέρει την πρόσληψή του, σύμφωνα με τον νόμο 2190/1994, στις 16 Ιανουαρίου 2007, από την τότε Υπουργό Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου, ως Ειδικού Επιστήμονα στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Για τη συγκεκριμένη θέση τα απαιτούμενα προσόντα περιλάμβαναν ρητά την κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναλυτικά, αναφέρεται:

Το περίφημο επιτελικό κράτος των «αρίστων» δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει. Ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, που επιβραβεύτηκε για το «έργο» του στην Εξεταστική – παρωδία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπαθεί με τερτίπια να εμφανίσει τον εαυτό του ως κάτοχο ενός πτυχίου πανεπιστημίου που δεν υπάρχει!

Εξαπατώντας έτσι την κοινή γνώμη με προκλητικό τρόπο.

Ο κ. Λαζαρίδης, παλαιότερα δημοσιογράφος στην «Ελεύθερη Ώρα» (ιδιότητα που επιμελώς αποκρύπτει), στο βιογραφικό που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Βουλής, εμφανίζεται να έχει σπουδάσει «δημοσιογραφία και πολιτικές επιστήμες στο College of Southeastern Europe».

Με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, προκύπτει ότι δεν υπάρχει τέτοιος πανεπιστημιακός τίτλος. Άρα, ο Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρεται σε κάποιο ΙΕΚ και όχι σε Πανεπιστήμιο! Από το οποίο δεν έχει «πτυχίο» αλλά μια απλή βεβαίωση σπουδών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι ισότιμη με πτυχίο Πανεπιστημίου.

Σημειωτέον ότι, το «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών» του College of Southeastern Europe έχει βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για χορήγηση «μαϊμού» πτυχίων, τα οποία ουδέποτε ήταν αναγνωρισμένα ούτε ισότιμα με πτυχία ΑΕΙ.

Πέρα από το μείζον ζήτημα ηθικής τάξεως, προκύπτει και το ερώτημα:

Γιατί επέλεξε να αποκρύψει αυτή την κρίσιμη θέση από το επίσημο βιογραφικό του; Προσλήφθηκε παράνομα στη θέση του Ειδικού Επιστήμονα από την τότε Υπουργό Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου;

Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του Υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη.

Εάν ο κ. Λαζαρίδης έχει πει ψέματα και δεν διαθέτει πραγματικά αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου, ο κ. Μητσοτάκης έχει μόνο μία επιλογή: να αποπέμψει εδώ και τώρα τον κ. Λαζαρίδη. Δεν μπορεί να παραμένει σε υπουργείο ένας κατά εξακολούθηση ψεύτης. Δεν θα είναι ψεύτης μόνο, αλλά και κατ’ εξακολούθηση παραβάτης του νόμου και καταχραστής δημοσίου χρήματος.

Και να βρει ένα άλλον (εξίσου) «άριστο» ο οποίος θα αναλάβει να μας εξηγήσει γιατί το «γαλάζιο» σκάνδαλο λεηλασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια «διαχρονική παθογένεια»…

Ο κ. Πολάκης αναδημοσίευσε στα social media την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, συνοδευόμενη με συγκεκριμένα σημεία από το ΦΕΚ που είχε εκδοθεί με την πρόσληψη του κ. Λαζαρίδη ως ειδικού επιστήμονα στο Υπουργείο Παιδείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον Λαζαρίδη είναι λιγότερο για το «τι έκανε» στο Υπουργείο Παιδείας και περισσότερο για το κατά πόσο ικανοποιούσε το νομικό πλαίσιο (προσόντα) της θέσης του τότε, όντας τώρα σε θέση υφυπουργού.