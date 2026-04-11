Πολιτική σύγκρουση ξέσπασε μεταξύ του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη, που κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι λειτουργεί ως «ουρά» των Παύλου Πολάκη και Στέφανου Κασσελάκη, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ζητούν διευκρινίσεις για τα προσόντα του.

«Το ΠΑΣΟΚ, μην έχοντας τίποτα ουσιαστικό να απαντήσει για την καταψήφιση των μέτρων στήριξης των κτηνοτρόφων και την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, επιλέγει για ακόμη μία φορά να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Λαζαρίδης, προσθέτοντας: «Αντί για θέσεις και προτάσεις, καταφεύγει στη γνωστή τακτική της λάσπης και των fake news, λειτουργώντας πλέον ως ουρά του Παύλου Πολάκη και του Στέφανου Κασσελάκη».

«Μάλλον αυτή είναι η «νέα συγκυβέρνηση» που οραματίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης: χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σοβαρότητα, με μοναδικό εργαλείο την τοξικότητα», επισημαίνει.

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε στο ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Διοικητικού –Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. «Εγώ κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το «The College of Southeastern Europe»).

Αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί. Τα υπόλοιπα είναι απλώς φθηνές εντυπώσεις», είπε.

«Όσο για τα περί «εξαπτέρυγων» καλό θα ήταν να μην ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη. Διότι γνωρίζουν ότι έχουν λερωμένη τη φωλιά τους. Αυτές τις Άγιες Μέρες το μόνο που εύχομαι στο ΠΑΣΟΚ και τη συγκυβέρνηση της τοξικότητας είναι … Καλή Ανάσταση», κατέληξε.

— Μακάριος Λαζαρίδης 🇬🇷 (@mvlazaridis) April 9, 2026

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Λαζαρίδη

Χαριλάου Τρικούπη και η Κουμουνδούρου ζητούν από την κυβέρνηση απομάκρυνση του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη, καταγγέλλοντας ότι διορίστηκε «με ρουσφέτι» επιστημονικός σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς το 2007 καθώς δεν διαθέτει τον απαιτούμενο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.

Η αντιπαράθεση για το «πτυχίο» του κ. Λαζαρίδη που ξεκίνησε στη Βουλή από καταγγελία του Παύλου Πολάκη εξέλαβε έντονες διαστάσεις το τελευταίο εικοσιτετράωρο, με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να ζητούν από τον υφυπουργό να προσκομίσει τον πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών που ήταν προαπαιτούμενο για τον διορισμό του. Ο ίδιος με ανάρτησή του ανέφερε ότι διαθέτει «πτυχίο από το The College of Southeastern Europe» και τόνισε ότι αν ο τίτλος σπουδών δεν ήταν επαρκής θα είχε επισημανθεί από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. ΠΑΣΟΚ: Παράτυπο κομματικό ρουσφέτι ο κ. Λαζαρίδης Το ΠΑΣΟΚ με δηκτική ανακοίνωσή του για την υπόθεση του «πτυχίου» του κ. Λαζαρίδη κατήγγειλε ότι «το αφήγημα της αριστείας γκρεμίστηκε ανήμερα Μεγάλης Πέμπτης». Καταλόγισε δε στον υφυπουργό ότι «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ρίχνει την ευθύνη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς». Επίσης, σχολίασε ότι με την ανάρτησή του ο κ. Λαζαρίδης ουσιαστικά «αναγνωρίζει ότι δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ ούτε ισότιμο με ΑΕΙ. «Απλά δηλώνει άγνοια του νόμου και μας λέει ότι πιθανώς με… λάθος “του κράτους” προσελήφθη ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού το 2007. Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο» συμπλήρωσε σε πολύ υψηλό τόνο το ΠΑΣΟΚ και κατέληξε ζητώντας την αποπομπή του με την εξής φράση: «ο κ. Μητσοτάκης αν έχει στάλα αξιοπρέπειας, οφείλει να τον αποπέμψει. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού». ΣΥΡΙΖΑ: Είναι προφανές πως πρέπει να παραιτηθεί Σε αντίστοιχο τόνο ο ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε στον κ. Λαζαρίδη ότι «παρουσιάζει μια βεβαίωση σπουδών από Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών ως πανεπιστημιακό τίτλο, τούτη τη φορά με το… ακλόνητο επιχείρημα ότι αυτό έγινε δεκτό από τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς». «Είναι προφανές πως ο κ. Λαζαρίδης πρέπει να παραιτηθεί. Δεν πρόκειται περί ενός απλού ψέματος: ο κ. Λαζαρίδης είναι απατεώνας εδώ και 20 χρόνια, όπως αποδεικνύεται» κατήγγειλε ο ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Αυτή είναι η “αριστεία” του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, που τον διόρισε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης». Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης και Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατέθεσαν ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητώντας από τα αρμόδια υπουργεία να καταθέσουν στη Βουλή τους τίτλους σπουδών του κ. Λαζαρίδη λέγοντας ότι «εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης σε γραφεία υπουργών και μισθοδοτήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο». Παράλληλα η αντιπολίτευση έφερε στην επιφάνεια πρόσφατη ανάρτηση του κ. Λαζαρίδη (2 Ιανουαρίου 2026) όπου ισχυριζόταν ότι έχει αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο και τασσόταν υπέρ της διαγραφής «αιώνιων φοιτητών». «Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες ευκαιρίες πήγαν χαμένες για ολόκληρες δεκαετίες» τόνιζε ο κ. Λαζαρίδης στο μήνυμά του. Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού

O νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δέχτηκε «Πυρά» για την… «αριστεία» και από τη Νέα Αριστερά, η οποία τονίζει πως «όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό».

«Ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης δεν είναι ένας οποιοσδήποτε βουλευτής της ΝΔ. Έχει υπάρξει στενός προσωπικός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη», τονίζει η Νέα Αριστερά, υπογραμμίζοντας ότι «ο πρωθυπουργός, μάλιστα, του εμπιστεύτηκε τη θέση του επικεφαλής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ο κ. Λαζαρίδης κυριολεκτικά ‘έλαμψε’. Εριστικός, προκλητικός και αμετροεπής, τα έδωσε όλα προκειμένου να συμβάλει στη συγκάλυψη του σκανδάλου. Και ανταμείφθηκε ως ‘άριστος’ από τον κ. Μητσοτάκη με τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης».

Ωστόσο, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι ‘άριστοι’ της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε. Και επειδή το θράσος φαίνεται να αποτελεί βασικό προσόν των ‘αρίστων’, ο κ. Λαζαρίδης, πριν από μερικούς μήνες, πανηγύριζε ως ‘απόφοιτος δημόσιου ΑΕΙ’ για τη διαγραφή των ‘αιώνιων φοιτητών’».

«Να θυμίσουμε», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά, «ότι πριν από μερικά χρόνια δικαστήριο καταδίκασε σε πολυετή φυλάκιση καθαρίστρια για πλαστό απολυτήριο δημοτικού».

«Μπορεί ο κ. Λαζαρίδης να παραμένει υφυπουργός;», αναρωτιέται, τονίζοντας πως «η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του πρωθυπουργού».