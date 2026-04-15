Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Κατά τη διάρκεια του καθιερωμένου πρωινού καφέ, ο υφυπουργός Επικρατείας Γιώργος Μυλωνάκης ένιωσε αδιαθεσία και υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε λίγο αναμένεται ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο για την κατάσταση της υγείας του.

Όλοι εύχονται ο κ. Μυλωνάκης να αναρρώσει σύντομα και να ξεπεράσει πλήρως το επεισόδιο που υπέστη.