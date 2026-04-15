Στο Βερολίνο είναι προγραμματισμένο να βρεθεί σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης προκειμένου να συμμετάσχει στην τρίτη Διεθνή Διάσκεψη για το Σουδάν, που χρονικά διεξάγεται τη στιγμή που συμπληρώνονται τρία χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην περιοχή, ο οποίος πλέον περιγράφεται ως η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

Την υπουργική σύνοδο με οικοδεσπότη τη γερμανική κυβέρνηση συνδιοργανώνουν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η ΕΕ και η Αφρικανική Ένωση. Στο υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας όπου θα διεξαχθεί η διεθνής διάσκεψη για το Σουδάν θα εκπροσωπηθούν επίσης ο ΟΗΕ, η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών και πλήθος Διεθνών Ανθρωπιστικών Οργανώσεων.

Στόχος της διάσκεψης αποτελεί η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και η προώθηση μιας πολιτικής λύσης μέσω του συντονισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας, της άσκησης πίεσης για την κατάπαυση του πυρός και την προστασία των αμάχων, σε συνέχεια των προηγούμενων αντίστοιχων συναντήσεων στο Παρίσι το 2024 και στο Λονδίνο το 2025.

Δομικά, η σημερινή διάσκεψη στο Βερολίνο αξιολογείται ως πιο φιλόδοξη σε σχέση με τις προηγούμενες δύο καθώς εισάγει μια νέα πτυχή, πέραν των ανθρωπιστικών δεσμεύσεων και των πολιτικών δηλώσεων, την πολιτική συνιστώσα που επικεντρώνεται στη συμμετοχή της οργανωμένης σουδανικής κοινωνίας των πολιτών στην ειρηνευτική διαδικασία.

Σε επίπεδο ανθρωπιστικό, η διάσκεψη στο Βερολίνο θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει την καταστροφική κατάσταση πρόσβασης και χρηματοδότησης, μέσω ανάληψης και υλοποίησης δεσμεύσεων από πλευράς δωρητών που σε ποσοστό θα υπερβαίνουν προηγούμενες δεσμεύσεις.

Σε επίπεδο πολιτικό, θα υπάρξει επαφή μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των συμμετεχουσών χωρών και των εκπροσώπων από τις δύο βασικές διεθνείς αρχιτεκτονικές διαμεσολάβησης – την «Τετραμερή» που συναποτελούν οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και την «Πεντάδα» στην οποία συμμετέχουν τα Ηνωμένα Έθνη, η Αφρικανική Ένωση, ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών, η Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη σημερινή διάσκεψη ένα νέο ελπιδοφόρο στοιχείο είναι το γεγονός ότι θα έρθουν σε επαφή σουδανικά πολιτικά μπλοκ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ανεξάρτητες προσωπικότητες. Από την πλευρά της, η Ελλάδα, στο πλαίσιο της ΕΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αλλά και διμερών επαφών, δεν έχει σταματήσει να αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης στο Σουδάν.

Με φόντο τη συγκεκριμένη κρίση, ο υπουργός Εξωτερικών που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη σημερινή διάσκεψη, έχει πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες δημόσιες παρεμβάσεις τονίζοντας πάντοτε την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός και για άμεση ανθρωπιστική δράση.

Σε δηλώσεις του στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας για το Σουδάν, έκανε λόγο για μια «άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση» για την οποία είναι «απολύτως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα και ριζικά μέτρα» προκειμένου να «διακοπεί κάθε πράξη που αντιβαίνει στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ».

Σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε τον Νοέμβριο με τον Σουδανό ομόλογό του, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έκρουσε και τότε τον κώδωνα του κινδύνου. «Η κατάσταση είναι εξαιρετικά κρισιμη. Η ΕΕ οφείλει να έχει έναν άμεσο και ενεργό ρόλο έτσι ώστε να σταματήσει η αιματοχυσία, να διακοπεί η ανθρωπιστική κρίση και να προστατευθούν μετακινήσεις πληθυσμών που μπορεί να προκαλέσουν και μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα», τόνιζε ο Γιώργος Γεραπετρίτης προ συνεδρίασης των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ που αφορούσε κυρίως στην κρίση στο Σουδάν.

Σύμφωνα με το γερμανικό ΥΠΕΞ, σήμερα αναμένεται να συγκεντρωθούν συνεισφορές στο πλαίσιο του ανθρωπιστικού σκέλους για τις οποίες θα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σε συνέντευξη Τύπου που είναι προγραμματισμένο να παραχωρήσει το απόγευμα.

Ενδιαφέρον, ωστόσο, θα έχουν και οι επαφές που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο περιθώριο της διάσκεψης στο Βερολίνο – με φόντο και την ευρύτερη γεωπολιτική στάθεια – καθώς αναμένεται να είναι παρόντες, πέραν του Γερμανού ΥΠΕΞ, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Υβέτ Κούπερ, η Κάγια Κάλλας εκπροσωπώντας την ΕΕ και πιθανότατα ο Μασάντ Μπούλος, Ειδικός Σύμβουλος του προέδρου Τραμπ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, ως εκπρόσωπος των ΗΠΑ.

Επαφές στο περιθώριο με ομολόγους του είναι βέβαιο πως θα πραγματοποιήσει σήμερα στο Βερολίνο και ο Έλληνας ΥΠΕΞ, ο οποίος τελευταία φορά είχε συναντήσει τον απεσταλμένο των ΗΠΑ και ειδικό σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό, στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2025, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.