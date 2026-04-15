Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του Μακάριου Λαζαρίδη στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του πρόσφατου ανασχηματισμού. Η αντιπολίτευση κλιμακώνει τις επιθέσεις της, ζητώντας την αποπομπή του από την κυβέρνηση, με επίκεντρο το πτυχίο του και τις συνθήκες ανάληψης καθηκόντων του ως Ειδικού Επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας το 2007. Η υπόθεση αποκτά έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά ενόψει και της προ ημερησίας συζήτησης των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή.

Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι το πτυχίο και η επαγγελματική διαδρομή του κ. Λαζαρίδη δεν απαντούν στα ερωτήματα για τη νομιμότητα του διορισμού του, κάνοντας λόγο για ζήτημα θεσμικής τάξης και πολιτικής αξιοπιστίας. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση απορρίπτει τις αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Οι αντιδράσεις των κομμάτων

Κατά την αντιπολίτευση, ο νυν υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ως απόφοιτος ιδιωτικής σχολής, δεν διέθετε το 2007 τα απαιτούμενα προσόντα που προέβλεπε ο νόμος 2190/1994 για τη θέση του Ειδικού Επιστήμονα, καθώς απαιτούνταν πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος. Το ζήτημα αυτό αποτελεί τον πυρήνα των επιχειρημάτων της αντιπολίτευσης, που επιμένει πως δεν πρόκειται για λεπτομέρεια βιογραφικού αλλά για θέμα ουσίας.

Το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί υψηλούς τόνους, σημειώνοντας ότι «ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις», ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα». Το κόμμα επανήλθε με νέα ανακοίνωση, ζητώντας εξηγήσεις και για τη «δεύτερη πρόσληψη Λαζαρίδη το 2013 ως ΠΕ».

Ανάλογα αιχμηρή είναι και η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο για «αριστεία στα ψέματα και στην εξαπάτηση», συνδέοντας την υπόθεση με το κυβερνητικό αφήγημα περί αξιοκρατίας. Από την πλευρά του, το ΚΚΕ σχολίασε σκωπτικά πως ο Μακάριος Λαζαρίδης «ως μέλος της Εξεταστικής πήρε “πτυχίο” στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και η Νέα Αριστερά. Ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ζήτησε «άμεση αποπομπή του προκλητικού και ψεύτη Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση». Η Ελληνική Λύση υποστήριξε ότι ήταν η πρώτη που ανέδειξε την υπόθεση, τονίζοντας πως «στην υπόθεση Λαζαρίδη μόνοι μας φωνάζαμε επί έναν ολόκληρο χρόνο».

Η απάντηση της κυβέρνησης

Η κυβερνητική πλευρά απορρίπτει τις κατηγορίες και επιλέγει την αντεπίθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «αντιπολίτευση της απελπισίας» που επιχειρεί να συντηρήσει την επικαιρότητα γύρω από ένα πρόσωπο χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. «Κάνουν μονότονα και μονοθεματικά αντιπολίτευση για κάτι, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις», ανέφερε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky.

Το Μέγαρο Μαξίμου ξεκαθαρίζει ότι δεν τίθεται θέμα απομάκρυνσης του υφυπουργού. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Την ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον κύριο Λαζαρίδη. Οι απόψεις του υπάρχουν, αξιολογούνται από την κοινωνία και από τους πολίτες. Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής».

Το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να δώσει απαντήσεις, παρουσιάζοντας δημόσια το πτυχίο του και περιγράφοντας την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία. Μιλώντας στο OPEN, ανέφερε: «Αυτό εδώ είναι το πτυχίο. Τελείωσα Πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία», επιχειρώντας να αποδομήσει τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης και να παρουσιάσει την υπόθεση ως πολιτικά κατασκευασμένη.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της νομιμότητας του διορισμού του, υποστηρίζοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο της εποχής επέτρεπε την τοποθέτησή του. «Το 2007 λοιπόν, μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών. Διότι οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή, δεν περνούν από ΑΣΕΠ και κατά συνέπεια δεν απαιτείτο τόσο αυστηρός έλεγχος», σημείωσε, δίνοντας τη δική του ερμηνεία στο ζήτημα. Με την τοποθέτησή του αυτή, ο Μακάριος Λαζαρίδης επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από το αν διέθετε ή όχι τα προβλεπόμενα προσόντα, στο ποιο ακριβώς ήταν το καθεστώς της θέσης που κατείχε.