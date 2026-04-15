Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο της Γλυφάδας. Βανδαλισμοί αλλά και αφαίρεση χιλιάδων ευρώ και υπολογιστών από αγνώστους στο σχολικό συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο Γλυφάδας.

Η Άννυ Καυκά, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Γλυφάδας, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πραγματικά την ώρα που μας ειδοποίησαν χθες στις εντεκάμιση με δώδεκα η ώρα και πήγα από εκεί, με το που άνοιξε η πόρτα έπαθα σοκ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα (…). Και να σας πω, ότι δεν υπάρχει πάτωμα, τρεις όροφοι σχολείο, γιατί εκεί είναι δυο σχολεία, είναι όλο καλυμμένο (…). Το δε μένος που χτυπούσαν με πυροσβεστήρες για να σπάσουν τις πόρτες είναι απίστευτο».

Και συμπλήρωσε «Αλλά προσέξτε: μετά αφού κάνανε ό,τι κάνανε στο σχολείο, ανέβηκαν σε ταράτσα, ανεβάσανε και καρέκλες και αγνάντευαν τη θάλασσα». Σχετικά με το αν μπορεί να προσδιορίσει τις ηλικίες των ατόμων που προκάλεσαν όλες αυτές τις φθορές στο σχολείο, τόνισε χαρακτηριστικά πως «Είναι νέοι».

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη του σχολικού συγκροτήματος, αλλά και το γραφείο του διευθυντή, απ’ όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ποσό ανέρχεται σε περίπου 8.000 ευρώ.

Παράλληλα, από την αίθουσα των καθηγητών «έκλεψαν» συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε χώρους του σχολείου, το οποίο παρέμενε κλειστό λόγω των διακοπών του Πάσχα.

Oι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς, έσπασαν τζάμια και πόρτες, πέταξαν μπογιές σε τοίχους κι έγραψαν συνθήματα και πριν τραπούν σε φυγή, άδειασαν το περιεχόμενο από τους πυροσβεστήρες του σχολείου που προστέθηκε στην εικόνα βομβαρδισμού.