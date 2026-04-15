Άγνωστοι εισέβαλαν στο συγκρότημα που στεγάζει το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο της περιοχής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αφαιρώντας χρήματα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη του σχολικού συγκροτήματος, αλλά και το γραφείο του διευθυντή, απ’ όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ποσό ανέρχεται σε περίπου 8.000 ευρώ.

Παράλληλα, από την αίθουσα των καθηγητών «έκλεψαν» συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ προκάλεσαν σημαντικές φθορές σε χώρους του σχολείου, το οποίο παρέμενε κλειστό λόγω των διακοπών του Πάσχα.

Oι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς, έσπασαν τζάμια και πόρτες, πέταξαν μπογιές σε τοίχους κι έγραψαν συνθήματα και πριν τραπούν σε φυγή, άδειασαν το περιεχόμενο από τους πυροσβεστήρες του σχολείου που προστέθηκε στην εικόνα βομβαρδισμού.

«Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες στα γραφεία του σχολείου και των καθηγητών. Επιπλέον μάθαμε ότι λείπουν τόσο χρήματα όσο και υπολογιστές. Θα έπρεπε η φύλαξη των σχολείων να είναι προτεραιότητα, ίσως με κάποιο φύλακα. Καταδικάζουμε αυτές τις πράξεις» δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Ρούλα Παφίλη – Θειοπούλου.