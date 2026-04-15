Ένα μακάβριο εύρημα προκάλεσε αναστάτωση στην παραλία του Δρεπάνου στην Ηγουμενίτσα. Μια κούκλα, πεταμένη στην άμμο, βρέθηκε με καρφιά καρφωμένα στο κεφάλι, δεμένα υφάσματα και έντονο κόκκινο χρώμα στο πρόσωπο και τον λαιμό, προκαλώντας έντονο προβληματισμό σε όσους την αντίκρισαν.

Η εικόνα της κούκλας, τοποθετημένης ανάμεσα σε ξύλα που είχαν ξεβραστεί στην ακτή, θύμιζε σκηνικό σκοτεινού συμβολισμού. Πολλοί συνέδεσαν το εύρημα με τελετές μαύρης μαγείας ή άλλες αποκρυφιστικές πρακτικές, σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη που περιβάλλει τέτοια αντικείμενα.

Παρά τις εικασίες, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η προέλευση του αντικειμένου ούτε αν σχετίζεται πράγματι με κάποια τελετουργία. Ωστόσο, τα στοιχεία της εικόνας –τα καρφιά, το κόκκινο χρώμα που θυμίζει αίμα και η συνολική σκηνοθεσία– ενίσχυσαν τους συνειρμούς και προκάλεσαν ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Ανησυχία σε μια πολυσύχναστη παραλία

Το γεγονός αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η παραλία του Δρεπάνου είναι μία από τις πιο γνωστές και πολυσύχναστες της περιοχής. Η παρουσία ενός τόσο ανατριχιαστικού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και σχόλια.

Το Δρέπανο αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ηγουμενίτσα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που αυξάνεται η επισκεψιμότητα. Η εικόνα μιας κούκλας με τέτοια χαρακτηριστικά, εκτεθειμένη σε κοινή θέα, εύλογα προκάλεσε αναστάτωση.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνέδεσαν το εύρημα με «τελετές κατάρας», πρακτικές βουντού ή άλλες μορφές συμβολικής ενέργειας, γνωστές από ιστορίες λαϊκού τρόμου και αποκρυφισμού.

Πολλαπλά σενάρια για την προέλευση

Ενδέχεται να πρόκειται για κακόγουστη φάρσα, για πράξη με σκοπό να προκαλέσει φόβο ή για αντικείμενο που μεταφέρθηκε από αλλού ή ξεβράστηκε από τη θάλασσα. Όποια κι αν είναι η εξήγηση, το θέαμα παραμένει ανατριχιαστικό.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει συζήτηση στην τοπική κοινωνία, καθώς τέτοιες εικόνες σπάνια συναντώνται – πόσο μάλλον σε ανοιχτό, δημόσιο χώρο όπου κινούνται καθημερινά πολίτες, επισκέπτες και παιδιά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η κούκλα του Δρεπάνου άφησε πίσω της περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.

Πηγή: thespro.gr