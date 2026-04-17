Η ένταση κορυφώνεται στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η γη της ελιάς», με καταιγιστικές εξελίξεις που καθηλώνουν το κοινό. Μυστικά αποκαλύπτονται, ανεξιχνίαστοι φόνοι και συγκρούσεις ανατρέπουν τις ζωές των ηρώων, ενώ ο κίνδυνος παραμονεύει σε κάθε σκηνή.

Ο serial killer ξαναχτυπά, αυτή τη φορά μέσα σε νοσοκομείο, φέρνοντας τον Κουράκο αντιμέτωπο με ένα σκοτεινό αίνιγμα. Παράλληλα, η Ισμήνη οδηγείται σε απόγνωση και επιχειρεί να βάλει τέλος στη ζωή της για να κρατήσει κοντά της τον Κωνσταντίνο. Την ίδια στιγμή, το σπίτι του Κουράκου και της Αριάδνης τυλίγεται στις φλόγες, ενώ μέσα βρίσκεται το μωρό τους. Η Ασπασία δεν αντέχει την αγωνία της ποινής της και προδίδεται από την καρδιά της.

Ακολουθούν οι περιλήψεις των επεισοδίων που θα προβληθούν από τη Δευτέρα 20 έως και την Πέμπτη 23 Απριλίου, στις 23:00, στο MEGA.

Επεισόδιο 109 – Δευτέρα 20 Απριλίου

Ένα νέο θύμα του serial killer προκαλεί αναστάτωση στην αστυνομία, καθώς ο φόνος διαπράχθηκε μέσα σε νοσοκομείο. Ο Κουράκος προσπαθεί να συνδέσει τα στοιχεία, χωρίς όμως να βρίσκει άκρη. Η Ισμήνη, σε κατάσταση πανικού, ικετεύει τον Κωνσταντίνο να μην την εγκαταλείψει, αλλά εκείνος είναι ανένδοτος.

Ο Στέφανος ανακοινώνει στη Βασιλική πως θέλει να επιστρέψουν οριστικά στη Μάνη, γεγονός που τη χαροποιεί, αν και η ζήλια της για την Έμμα δεν την αφήνει ήσυχη. Ο Παυλής ανησυχεί για τη Δάφνη και την αποτρέπει να προχωρήσει σε επέμβαση, δηλώνοντας πως δεν τον νοιάζει αν δεν αποκτήσουν άλλο παιδί. Ο Κωνσταντίνος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με τη Φρύνη, ζητώντας της να χωρίσει τον Παρασκευά, ενώ η Ισμήνη, βλέποντάς τον να φεύγει, κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Επεισόδιο 110 – Τρίτη 21 Απριλίου

Η Έμμα λυγίζει και παραδέχεται τον έρωτά της για τον Στέφανο, προκαλώντας έκρηξη στη Βασιλική. Ο Παρασκευάς χωρίζει τη Φρύνη, ενώ φωτιά ξεσπά στο σπίτι της Αριάδνης και του Γιώργη, απειλώντας τη ζωή του μωρού τους. Η Αλεξάνδρα αναθέτει σε νέο γραφολόγο τη διερεύνηση του μυστηριώδους θανάτου του Ορέστη.

Ένας από τους φόνους του serial killer φαίνεται να συνδέεται με τον Μανώλη, γεγονός που εντείνει τις υποψίες του Κουράκου. Ο Λυκούργος επιχειρεί με την αγόρευσή του να πείσει το δικαστήριο ότι η Ασπασία αξίζει ελαφρυντικά.

Επεισόδιο 111 – Τετάρτη 22 Απριλίου

Η Ισμήνη εκβιάζει τον Κωνσταντίνο, ο οποίος υποκύπτει για να την προστατεύσει. Η Φρύνη απογοητεύεται θεωρώντας πως δεν θα είναι ποτέ μαζί του. Οι ξεναγήσεις της Αθηνάς και του Μιχάλη στους Δανούς προκαλούν ζήλια στον Τζον και τη Χριστιάνα, οδηγώντας σε σφοδρό καβγά.

Ο Στέφανος και η Βασιλική αποφασίζουν να μείνουν στη Μάνη, ενώ ο Μανώλης εξομολογείται τον έρωτά του στην Αμαλία, που διστάζει να ανταποκριθεί. Η Αλεξάνδρα στέλνει δείγματα γραφής στην Αθήνα, ενώ ο Παυλής εμποδίζει την επέμβαση της Δάφνης. Στο μεταξύ, η Ασπασία εμφανίζεται στο δικαστήριο με κακή ψυχολογία και, μετά την ανακοίνωση της ποινής, η υγεία της επιδεινώνεται.

Επεισόδιο 112 – Πέμπτη 23 Απριλίου

Η Ασπασία καταρρέει μετά την απόφαση του δικαστηρίου και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ο Στέφανος και η Βασιλική ενημερώνουν τη Μαλένα και τη Στελλίτσα πως δεν θα φύγουν για τη Γερμανία, αλλά οι αντιδράσεις των παιδιών τους αιφνιδιάζουν. Ο Μανώλης και η Χριστιάνα, απογοητευμένοι, αποφασίζουν να επιστρέψουν στην Κρήτη.

Ο Κωνσταντίνος αποκαλύπτει στον Λυκούργο την απόπειρα αυτοκτονίας της Ισμήνης, προκαλώντας την ανησυχία του. Η Αθηνά αγνοείται μετά από νυχτερινή έξοδο με τον Μιχάλη και τους Δανούς, ενώ ο Τζον ξεσπά με σκηνή ζηλοτυπίας στο γραφείο της. Η Φρύνη χωρίζει οριστικά τον Κωνσταντίνο, ενώ η Χριστιάνα πιάνει επ’ αυτοφώρω τον Αντώνη με τη Μαρουσώ.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Στεφανία Καλομοίρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης: ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας: η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον: ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος: ο Μάξιμος Μουμούρης

Συμμετέχουν: Στέλα Φυρογένη, Βάσια Παναγοπούλου, Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή: Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας: η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα: η Πέμη Ζούνη

Στέφανος: ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star: Μάρω Κοντού

Εκτέλεση παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

