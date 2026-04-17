Στην εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;» με τη Νίκη Λυμπεράκη, το Σάββατο 18 Απριλίου στις 20:50, στο MEGA, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος κάνει μία απρόσμενη έκπληξη στη Μάρω Κοντού, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της σχέσης τους και της κοινής τους εμπειρίας.

Η Μάρω Κοντού και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, δύο από τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς, έχουν μοιραστεί μία αξέχαστη -για τους ίδιους- στιγμή στην καριέρα τους: την επιτυχημένη συνεργασία τους το 2015 στη θεατρική παράσταση «Nine» των Arthur Kopit και Maury Yeston, στο Θέατρο Πάνθεον.

Το έργο βασίζεται στην ταινία 8½ του Φεντερίκο Φελίνι. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος υποδύθηκε τον κεντρικό ήρωα, τον σκηνοθέτη Γκουίντο Κοντίνι, ενώ η Μάρω Κοντού ερμήνευσε τον ρόλο της μητέρας του, προσφέροντας μία μοναδική και συγκινητική ερμηνεία. Την παράσταση σκηνοθέτησε ο Γιάννης Κακλέας, με έναν πολυπληθή θίασο επιτυχημένων πρωταγωνιστριών να πλαισιώνει τους δύο ηθοποιούς.

Αυτή η συνεργασία άφησε πίσω της μία ιδιαίτερη σχέση αγάπης και εκτίμησης μεταξύ τους, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τη Μάρω Κοντού να αποκαλούν, έκτοτε, ο ένας τον άλλον «μαμά» και «γιο». Μία σχέση γεμάτη αλληλοσεβασμό και φιλία που -όπως αποκαλύπτεται στο «Πάμε μια βόλτα;»- παραμένει δυνατή μέχρι και σήμερα.

Το trailer της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;»: