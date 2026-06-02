Ευρείες ανακατατάξεις στον πολιτικό χάρτη της χώρας προκαλεί η δημοσκοπική εδραίωση στις πρώτες θέσεις των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Η επιρροή του πρώην πρωθυπουργού στον χώρο της Κεντροαριστεράς παραμένει ισχυρή και αρκετή για να διαλύσει όπως φάνηκε την ΚΟ της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση επτά βουλευτών.

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Το ωστικό κύμα από την προαναγγελθείσα αυτή εξέλιξη χτύπησε και την Κουμουνδούρου όπου μένει να φανεί το επόμενο χρονικό διάστημα τι έκταση θα λάβουν εσωτερικές διεργασίες που κυοφορούνται ήδη.

Όμως η είσοδος της ΕΛΑΣ και της Ελπίδας στην πολιτική σκηνή έπληξε και το ΠΑΣΟΚ το οποίο οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν να βρίσκεται στην τρίτη ή την τέταρτη θέση. Η γκρίνια περισσεύει στη Χαριλάου Τρικούπη όσο και η ανησυχία στη Νέα Δημοκρατία για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.

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Η πρόθεση του Μεσσήνιου πολιτικού να προχωρήσει στην ίδρυση νέου φορέα θεωρείται βέβαιη από το Μαξίμου το οποίο σπεύδει να ρίξει γέφυρες.

ΠΑΣΟΚ και συνεργασίες

Για το ΠΑΣΟΚ, που σε ορισμένες μετρήσεις κατατάσσεται ακόμα και τέταρτο, η «πληγή» των πιθανών συνεργασιών παραμένει ανοιχτή.

Η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί να βάλει «φρένο» στη συζήτηση που άνοιξε ο Χάρης Δούκας, για συνεργασία με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, προκαλώντας νέο κύκλο εντάσεων.

«Στη διευκρινιστική του δήλωση, είπε ότι όλα τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου οφείλουν να δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου που είναι αυτόνομη πορεία. Ο καθένας κρίνεται για τον τρόπο που τοποθετείται και νομίζω ότι ο κ. Δούκας δεν είναι εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα», είπε ο συντονιστής Ομάδας Προγράμματος ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχιμάκης.

Ξεκάθαρο «όχι» σε πιθανή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ λέει και η ΕΛ.Α.Σ, αναφέροντας πως σκοπεύει να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις.

«Αυτή την πρόταση ο κ.Δούκας θα έπρεπε να την απευθύνει στον κ.Ανδρουλάκη και το επιτελείο του ΠΑΣΟΚ».

Οι νέες δημοσκοπήσεις

Το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των κομματικών σχηματισμών από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Pulse, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά ποσοστά κοντά στο 29,5% στην εκτίμηση ψήφου, χωρίς ωστόσο να προσεγγίζει επίπεδα αυτοδυναμίας – στόχο που έχει θέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κεντρικό στοιχείο του νέου πολιτικού τοπίου είναι η άνοδος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με διαφορά 14 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου.

Η μάχη για την τρίτη θέση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «μάχη» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» για την τρίτη θέση, εξέλιξη που αναμένεται να καθορίσει τις ισορροπίες στον χώρο του κέντρου.

Απώλειες και νέα κόμματα

Η δημοσκόπηση καταγράφει απώλειες για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται στα μικρότερα κόμματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Pulse, στη Βουλή εισέρχονται οκτώ ή εννέα κόμματα. Το ΜέΡΑ25 κινείται στο όριο του 3%, ενώ η Φωνή Λογικής καταγράφει ποσοστό 3,5%, επιβεβαιώνοντας τη ρευστότητα που χαρακτηρίζει το πολιτικό σκηνικό ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Την κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ δυσκολεύουν και οι νέες δημοσκοπήσεις, καθώς σε έρευνα της Opinion Poll, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται 25,6%, ενώ στη δεύτερη θέση καταγράφεται η ΕΛΑΣ με 13%.

Στην τρίτη θέση, με 10,5%, βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατατάσσεται τέταρτο με 8,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,4%, το ΚΚΕ στο 5.5%, στο 5% η Ελληνική Λύση και ακολουθεί με 4% η Πλεύση Ελευθερίας.

Η Νίκη βρίσκεται στο 1,1%, το ΜέΡΑ25 στο 1,2%, η Νέα Αριστερά στο 0,4%, η Φωνή Λογικής στο 1,4%, ενώ οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες αγγίζουν το 0,6%.

Διάσπαση και χωρίς Κ.Ο. η Νέα Αριστερά

Η επισημοποίηση του προαναγγελθέντος «διαζυγίου» στη Νέα Αριστερά, επισφραγίστηκε με την αποχώρηση των επτά από τους έντεκα βουλευτές του κόμματος.

Η αποχώρηση των Αλέξη Χαρίτση, Νάσου Ηλιόπουλου, Έφης Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλου, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μερόπης Τζούφη και Θεανώς Φωτίου, άφησαν τη Νέα Αριστερά χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα, η οποία κατέληξε στον Γιάννη

Τη στρατηγική της επόμενης ημέρας, μετά και την ανακοίνωση των νέων κομμάτων τους, ξεκινούν να χαράσσουν Αλέξης Τσίπρας και Μαρία Καρυστιανού.

Συναντήσεις και… απαντήσεις από Καρυστιανού

Η επικεφαλής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» είχε γεύμα εργασίας με τους βασικούς συνεργάτες της μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά παραμένει ακόμη άγνωστο ποια πρόσωπα θα ενταχθούν σε αυτό.

Η κα Καρυστιανού αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να ξεκινήσει περιοδείες σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από την Κρήτη, όπως έκανε γνωστό ο συνεργάτης της Θανάσης Αυγερινός.

Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, πως στόχος είναι η αυτοδυναμία και ο πρωθυπουργικός θώκος και απέκλεισε τη συνεργασία με τα κόμματα εξουσίας.

«Δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με συστημικά κόμματα» υπογράμμισε, ενώ ο Θανάσης Αυγερινός είχε σπεύσει να ξεκαθαρίσει πως παρερμηνεύτηκαν τα λεγόμενά της περί συνεργασίας με άλλα κόμματα.

Στήριξη από τον πολιτισμό και περιοδεία για Τσίπρα

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα 01/06 τα ονόματα των 301 ανθρώπων από τον πολιτισμό και άλλους τομείς που υπογράφουν τη διακήρυξη της ΕΛ.ΑΣ.

Ανάμεσά, μάλιστα στους 29 καλλιτέχνες βρίσκονται ο Γιώργος Αρβανίτης, ο κινηματογραφιστής που στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, αλλά και η τραγουδίστρια Γιώτα Νέγκα, η οποία στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ είχε στηρίξει τον Σωκράτη Φάμελλο. Ακόμη, την διακήρυξη διακήρυξη υπογράφουν οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Αιμίλιος Χειλάκης που παρουσίασαν και την εκδήλωση στο Θησείο. Ενεργό ρόλο εκτιμάται πως θα έχει ο και ηθοποιός Μάριος Αθανασίου, αλλά και οι συνάδελφοί του Φαίη Κοκκινοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Νίκος Πουρσανίδης και Ιωάννα Παππά.

Όπως και η κα Καρυστιανού, ο Αλέξης Τσίπρας από την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσει σε ειδικές εκδηλώσεις και περιοδείες.

Απόφαση Σαμαρά για κόμμα

Ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να έχει λάβει την οριστική απόφαση για τη δημιουργία νέου κόμματος ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοράη.

Το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας επαναφέρει στο προσκήνιο τις συζητήσεις για πιθανές ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, που μεταδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης (02.06.2026) στην εκπομπή Live News, ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος να ανακοινώσει νέο κόμμα ακόμη και άμεσα, έχοντας ήδη προχωρήσει στην κατάρτιση ψηφοδελτίων.

Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν εμφανίζεται βιαστικός, καθώς εκτιμά ότι οι επόμενες εκλογές δεν θα διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο, αλλά αργότερα.

Η δημοσιογράφος μετέφερε πληροφορίες από πολιτικούς φίλους του πρώην πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις οποίες η απόφαση θεωρείται πλέον ειλημμένη. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται όχι μόνο στο πότε θα ανακοινωθεί το κόμμα, αλλά και στο εκλογικό ακροατήριο στο οποίο θα απευθυνθεί.

«Γαλάζιο» κάλεσμα σε Σαμαρά

Μέσα σε αυτό το κλίμα αίσθηση προκαλεί το ξεκάθαρο άνοιγμα, μετά από αρκετό καιρό, που πραγματοποίησε προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Interview του In.gr και τη Ράνια Τζίμα. Και αυτό, λίγες ημέρες πριν ο πρώην πρωθυπουργός ανοίξει τα χαρτιά του, στο Ηράκλειο.

«Νομίζω ότι πριν και πάνω απ’ όλα αλλά έχει θέση που την έχει ο ίδιος κατακτήσει στη Νέα Δημοκρατία. Δε θέλω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν κρατήσει το τιμόνι της χώρας, μπορεί να βάλουν το όποιο γινάτι λέτε -εγώ δε νομίζω ότι υπάρχει– πάνω απ’ τα μεγάλα διλήμματα».

Πάντως, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι οι επόμενες εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζονται για έναν πιθανό εκλογικό αιφνιδιασμό το φθινόπωρο.