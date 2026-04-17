Προσωρινή αναστολή παίρνει η σειρά των τελικών της Α1 Γυναικών ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό, μετά την ένσταση που κατέθεσαν οι «πράσινοι» για όσα συνέβησαν στον πρώτο αγώνα.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε πως μέχρι να εξεταστεί και να ληφθεί οριστική απόφαση επί της υπόθεσης, δεν θα διεξαχθεί κανένα επόμενο παιχνίδι της σειράς.

Ο δεύτερος τελικός είχε οριστεί για την Κυριακή στις 18:15, στο κλειστό του Χολαργού, χωρίς παρουσία φιλάθλων, λόγω τιμωρίας που έχει επιβληθεί στον Παναθηναϊκό.

Ωστόσο, η αναμέτρηση δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι νεωτέρας.

Τι συνέβη στον πρώτο αγώνα

Ο πρώτος τελικός οδηγήθηκε σε οριστική διακοπή την Τετάρτη, καθώς ο Παναθηναϊκός δεν επέστρεψε στο παρκέ για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.

Η απόφαση της ομάδας συνδέθηκε με έντονες διαμαρτυρίες για την απαγόρευση εισόδου περίπου 100 φιλάθλων του συλλόγου, οι οποίοι – σύμφωνα με την πλευρά των «πρασίνων» – είχαν προμηθευτεί νόμιμα μεμονωμένα εισιτήρια, αλλά δεν τους επετράπη η είσοδος στο κλειστό «Δ. Καλτσάς».

Πλέον, όλα παραμένουν ανοιχτά σχετικά με τη συνέχεια των τελικών, με την απόφαση της ΕΟΚ για την ένσταση να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις δύο ομάδες.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Σας ενημερώνουμε ότι, έως την έκδοση της απόφασης από το αρμόδιο Δικαιοδοτικό Όργανο της ΕΟΚ, σχετικά με την ένσταση του σωματείου Παναθηναϊκός ΑΟ αναφορικά με τον αγώνα, Αθηναϊκός ΑΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ, της 15/04/2026 για την 1η αγωνιστική της Γ’ Φάσης των Play – Offs (Θέσεις 1 – 2), οι αγώνες για την ανάδειξη πρωταθλήτριας στην Α1 Εθνική κατηγορία Γυναικών δεν διεξάγονται».