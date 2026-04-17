Εντυπωσιακά λευκά ζαρκάδια κατέγραψε με τον φακό του ένας αγρότης στην Ημαθία, προκαλώντας το ενδιαφέρον των κατοίκων και των χρηστών του διαδικτύου.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο αγρότης Θωμάς Χειμωνάς, τα ζώα φαίνεται να είναι ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, καθώς το ένα φέρει κέρατα ενώ το άλλο όχι. Η σπάνια αυτή εμφάνιση εντυπωσίασε τον ίδιο αλλά και όσους είδαν το σχετικό βίντεο.

Στο βίντεο φαίνεται το ένα από τα δύο αλμπίνο ζαρκάδια να βόσκει ήρεμα στα χωράφια, πραγματοποιώντας μικρά άλματα στο έδαφος. Η εικόνα του λευκού ζώου πάνω στο πράσινο τοπίο δημιουργεί ένα εντυπωσιακό φυσικό κοντράστ.

Τα ζαρκάδια αυτά είναι λευκά λόγω αλμπινισμού, μιας σπάνιας γενετικής κατάστασης που στερεί από το σώμα τους τη φυσική χρωστική ουσία. Αυτό τα καθιστά πιο ευάλωτα στη φύση, καθώς δεν διαθέτουν το απαραίτητο «καμουφλάζ» απέναντι στους θηρευτές τους.