Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, προκαλώντας ζημιές σε τέσσερα διαμερίσματα.

Στο σημείο επιχειρούσαν 16 πυροσβέστες με έξι οχήματα και βραχιονοφόρο όχημα.

Από το κλιμακοστάσιο απομακρύνθηκε ηλικιωμένος άνδρας με αναπνευστικά προβλήματα, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (31/1) σε πολυκατοικία στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα και εξαπλώθηκε γρήγορα, προκαλώντας ζημιές σε συνολικά τέσσερα διαμερίσματα του ίδιου κτιρίου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 16 πυροσβέστες, έξι οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση.

Οι πυροσβέστες απομάκρυναν από το κλιμακοστάσιο έναν ηλικιωμένο άνδρα που αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα. Ο άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.