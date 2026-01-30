Νέα ντοκουμέντα από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο “Βιολάντα” στα Τρίκαλα έρχονται στο “φως” της δημοσιότητας. Το trikalaola.gr εξασφάλισε αποκλειστικά βίντεο με εικόνα, στα οποία αποτυπώνονται καθαρά δύο διαδοχικές εκρήξεις.

Στο πρώτο στιγμιότυπο φαίνεται η αρχική έκρηξη, μικρότερης έντασης, η οποία ακολουθείται έξι δευτερόλεπτα αργότερα από μια δεύτερη, πολύ ισχυρότερη έκρηξη. Η δεύτερη αυτή φέρει έντονη και παρατεταμένη ανάφλεξη, υποδεικνύοντας ότι είναι η στιγμή κατά την οποία η φωτιά εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον χώρο του εργοστασίου.

Η ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς εξηγείται πλήρως από τη δύναμη και τη φύση της δεύτερης ανάφλεξης, η οποία φαίνεται ότι προκάλεσε την ολοκληρωτική καταστροφή των εγκαταστάσεων.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών, για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο χώρος του εργοστασίου παραμένει σφραγισμένος, με την πρόσβαση να επιτρέπεται μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σύμφωνα με πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες και οι φίλοι των θυμάτων αποχαιρετούν σήμερα τις δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η ατμόσφαιρα στα Τρίκαλα είναι ιδιαίτερα βαριά, καθώς η τοπική κοινωνία θρηνεί για την ανείπωτη τραγωδία.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη – Καραγιάννη κηδεύεται στις 14:00 στον ναό Αγίου Δημητρίου στη Φιλύρα Τρικάλων, ενώ νωρίτερα, στις 11:30, τελέστηκε η κηδεία της Ελένης Κατσαρού στον ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στα Τρίκαλα.

Το τελευταίο «αντίο» μέσα σε βαρύ πένθος είπαν χθες συγγενείς και φίλοι στις τρεις από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.

Αποχαιρετισμοί με δάκρυα και συγκίνηση

Αρχικά, στον ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της Σταυρούλας Μπουκοβάλα. Στον τόπο καταγωγής της, στο Γριζάνο Τρικάλων, αποχαιρέτησαν την Αναστασία Νάσιου, ενώ μία ώρα αργότερα, στον ναό Αγίου Αθανασίου Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, κηδεύτηκε η Αγάπη Μπουνόβα.

Κατά τον επικήδειο λόγο, ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα είπε με συγκίνηση πως «δεν ήταν ατύχημα, όπως συχνά λέγεται για να κλείνουν γρήγορα οι πληγές. Ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, αδιαφορίας και πράξεων που δεν έγιναν όπως έπρεπε».

Σε άλλο σημείο του λόγου του, τόνισε: «Η Αγάπη Μπουνόβα δεν έφυγε απλώς, της στέρησαν τη ζωή. Τη δική της και των τεσσάρων συναδέλφων της. Όμως, όσο άδικος κι αν ήταν ο τρόπος που έφυγε, η Αγάπη δεν έσβησε, ζει μέσα μας. Σήμερα, δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για να πενθήσουμε, αλλά για να την ευχαριστήσουμε».

Συγκλονιστικά ήταν και τα τελευταία του λόγια: «Μαμά, σου πήραν άδικα τη ζωή αλλά δεν θα αφήσουμε να πάρουν τη μνήμη σου». Ο επικήδειος κατέληξε με λόγια αγάπης και υπόσχεσης ότι η μνήμη της θα μείνει ζωντανή μέσα από τις πράξεις και τις ζωές των αγαπημένων της.

Τρισάγιο στη «Βιολάντα»

Στον χώρο όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», τελέστηκε χθες το πρωί τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σιωπής, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.

Παρόντες ήταν επίσης ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολίτης Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, και ο εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, Μητροπολίτης Λαγκαδά κ. Πλάτων.