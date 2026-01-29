Φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» προκάλεσε το θάνατο πέντε εργαζομένων, αναδεικνύοντας σοβαρά ερωτήματα για τα αίτια και τις ευθύνες του δυστυχήματος.

Αποκλειστικές εικόνες από το αδήλωτο υπόγειο του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, δείχνουν ότι οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, καταστρέφοντας ολοσχερώς τον χώρο.

Νέες φωτογραφίες ντοκουμέντο παρουσιάζουν τις οπές από τις οποίες διέρρευσε το προπάνιο, με αποτέλεσμα την πρόκληση της φονικής έκρηξης.

Φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» εξακολουθεί να συγκλονίζει, καθώς τα αποκαΐδια του υπογείου όπου σημειώθηκε το δυστύχημα συνεχίζουν να καπνίζουν. Από την τραγωδία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, αφήνοντας πίσω τους αναπάντητα ερωτήματα για τα αίτια και τις ευθύνες.

Το MEGA παρουσίασε αποκλειστικές εικόνες από το αδήλωτο υπόγειο του εργοστασίου, το οποίο μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου. Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, λειώνοντας το μέταλλο και καταστρέφοντας ολοσχερώς τον χώρο. Ακόμη και σήμερα, οι στάχτες παραμένουν θερμές.

Νέες φωτογραφίες ντοκουμέντο, που παρουσίασε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, αποτυπώνουν τις οπές, απ’ όπου διέρρευσε το προπάνιο, προκαλώντας τη φονική έκρηξη.

Η διαρροή που αγνοήθηκε

Σύμφωνα με τις έρευνες, το προπάνιο κινήθηκε υπόγεια και συγκεντρώθηκε σε χώρο αδήλωτο, χωρίς ανιχνευτές διαρροής, χωρίς αερισμό και χωρίς καμία προστασία. Το αέριο συσσωρευόταν για μήνες, χωρίς κανείς να αντιληφθεί τον κίνδυνο. «Η διαρροή αυτή εκτιμάται ότι ήταν πολύμηνη με τα ανιχνευτικά μέσα να καταγράφουν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου», δήλωσε ο διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ της Πυροσβεστικής, Αναστάσιος Μιχαλόπουλος.

Συγγενείς θυμάτων επιβεβαιώνουν, ότι η οσμή του προπανίου ήταν αισθητή για μεγάλο διάστημα. «Αυτό είχε 8 μήνες που είχε διαρροή. Τώρα το βρήκαν. Δεν είχαν πάει από κάτω για να το φτιάξουν. Και χάθηκαν τα κοριτσάκια μου τσάμπα και βερεσέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας συγγενής.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν, πως είχαν ενημερώσει επανειλημμένα τη διοίκηση για την έντονη μυρωδιά αερίου, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση. «Άρχισα να εργάζομαι στις 2 Δεκέμβρη. Περίπου μέσα Δεκεμβρίου θυμάμαι, ότι είχαν έρθει σε εμένα αρκετοί εργαζόμενοι και μου ανέφεραν ότι υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά… Μου είπε “θα το κοιτάξουμε”», κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας.

Τα ερωτήματα για την ασφάλεια

Σύμφωνα με το σχέδιο πυρασφάλειας, στον χώρο του ισογείου –όπου βρίσκονταν οι πέντε εργαζόμενες– υπήρχαν ανιχνευτές αερίων πάνω από κάθε φούρνο. Ωστόσο, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα, γιατί δεν λειτούργησαν. Οι αρχές εξετάζουν εάν οι συσκευές δεν είχαν συντηρηθεί.

Παράλληλα, οι έρευνες στρέφονται και στην πρόσφατη ασφαλτόστρωση γύρω από το εργοστάσιο, καθώς και στους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν μετά την κακοκαιρία. Σε έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2019, ότι η τοποθέτηση των δεξαμενών υγραερίου δεν ήταν σύμφωνη με τη νομοθεσία.

Οι υπηρεσίες είχαν ζητήσει από την εταιρεία τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συνέχιση της λειτουργίας, ενώ δύο μήνες αργότερα η «Βιολάντα» υπέβαλε αίτηση για τεχνική ανασυγκρότηση. Ένα χρόνο μετά εγκρίθηκε η συνέχιση της άδειας λειτουργίας, με προθεσμία δύο ετών για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών εργασιών.