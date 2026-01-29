Στην «Βιολάντα», ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αστοχιών έδωσε την χαριστική βολή σε ένα προαναγγελθέν δυστύχημα.

Ένα δυστύχημα που όλοι, όχι απλά φαντάζονταν, αλλά το μύριζαν στην οσμή του προπανίου.

Και αν οι εργάτριες δεν μπορούσαν να αντιληφθούν κάτι παραπάνω, οι ειδικοί και οι αρμόδιοι, θα έπρεπε να το κάνουν.

«Η πρόσφατη ασφαλτόστρωση πρέπει να διερευνηθεί, να δούμε τους τρόπους που έγινε γιατί μπορεί να είναι μία από τις αιτίες, να είχαμε την διάρρηξη στην σωλήνωση», ανέφερε ο Χημικός, Καθηγητής Ανάλυσης & Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών, αντιστράτηγος εα Πυροσβεστικού Σώματος, Δρ Μιχάλης Χάλαρης.

Το προπάνιο διέρρεε, το βίντεο της πυροσβεστικής δείχνει τι περίπου έγινε, η έκρηξη από εκεί και πέρα ήταν θέμα τύχης, μιας τύχης που λιγόστευε όσο περνούσαν οι μέρες.

Είναι χαρακτηριστικό πως ή έκρηξη έγινε λίγες ώρες μετά την επαναλειτουργία του εργοστασίου που κάθε Κυριακή κλείνει.

«Όλα αυτά τα δομικά στοιχεία εμποτίστηκαν, ήταν η διαδρομή που οι σωληνώσεις οδηγούσαν στον χώρο του εργοστασίου. Υπόγεια 80-90 πόντους περνούσαν αυτοί οι σωλήνες», δήλωσε ο πρόεδρος της ένωσης αξιωματικών Π/Σ, Κώστας Τσίγκας.

«Ήταν τόσο χαμηλή η ρωγμή που είχε γίνει στον σωλήνα που προφανώς είναι από αστοχία υλικού και το δυσάρεστο σε αυτή την τραγική υπόθεση είναι ότι βρέθηκε δίοδος διαφυγής του προπανίου, να διανύσει διάστημα 25-30 μέτρα σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνει το Πυροσβεστικό Σώμα και να οδηγηθεί και μέσα σε κλειστό χώρο, μέσα στον υπόγειο χώρο της συγκεκριμένης επιχείρησης», σημείωσε ο κ. Χάλαρης.

Το προπάνιο, αέριο με γνωστούς τους κινδύνους που αποθηκεύεται υγροποιημένο αλλά χρησιμοποιείται ως αέριο, μπορεί να σκοτώσει από έκρηξη και η διαρροή του μπορεί να φέρει τον όλεθρο για αυτό και του βάζουν χημικά, για να μυρίζει, καθώς είναι άοσμο.

«Αν ήταν σε λειτουργία (σ.σ. οι αισθητήρες), αν ήταν οι κατάλληλοι, αν ήταν σωστά τοποθετημένοι και σωστά ρυθμισμένοι, δεν θα έπρεπε να γίνει η έκρηξη», υπογράμμισε ο ηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ, Γιώργος Περιβολιώτης.

«Φαίνεται ότι έχουμε μικρής οπής διαρροή από τον αγωγό που συνέδεε την δεξαμενή εξωτερικού χώρου, προπανίου με την κεντρική εγκατάσταση του κτηρίου και αυτό είναι η πρώτη απάντηση στο γιατί δεν δούλεψαν οι ανακουφιστικές βαλβίδες των δεξαμενών να εντοπίσουν αυτή την πτώση πίεσης», σχολίασε ο κ. Μιχάλης Χάλαρης.

Οι ειδικοί τα λένε και τα ξαναλένε, αλλά όπως φαίνεται δεν πιάνουν τόπο τα λόγια τους.

Το περιστατικό στον Βόλο το 1999

Η Ελλάδα γνωρίζει καλά πως το προπάνιο είναι κίνδυνος θάνατος, όπως έγινε και το 1999 στον Βόλο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα, «Η έκρηξη έγινε την ώρα που πλησίαζαν στον τόπο του συμβάντος τα πρώτα οχήματα της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προκλήθηκε από διαρροή προπανίου, την ώρα που υπάλληλος του καταστήματος προσπάθησε να αντικαταστήσει μια φιάλη. Ο απολογισμός ήταν ένας νεκρός, δύο βαρύτατα τραυματισμένοι, έξι βαριά τραυματίες και οκτώ ελαφριά».

Νεκρός ήταν ένας πεζοναύτης, το δε οικοδομικό τετράγωνο ισοπεδώθηκε. Ήταν ένα αδιανόητο δυστύχημα που οι υπάλληλοι πάντως είχαν προλάβει μυρίζοντας το προπάνιο, να διώξουν τους πελάτες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από tanea.gr, «Οι εργαζόμενοι εκείνη την ώρα στο μαγαζί ένιωσαν την οσμή του προπανίου και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο μεταξύ ανέφεραν στους πελάτες που βρίσκονταν στο κατάστημα ότι υπάρχει διαρροή και του ζήτησαν να απομακρυνθούν».

Και όμως, παρά τα ανάλογα περιστατικά – γιατί αυτό δεν ήταν το μόνο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα και τον κόσμο – φαίνεται πως η δέουσα προσοχή ακόμα και τώρα, είναι ζητούμενο.

Μέλος ΔΣ του «Βιολάντα»: «Στις 7 του μήνα μία εργαζόμενη μου είπε ότι της μυρίζει έντονα κάτι στον χώρο»

Αποκλειστικά στο LIVE NEWS μίλησε μέλος του ΔΣ του «Βιολάντα».

«Είχα μυρίσει δύο φορές στον χώρο της παραγωγής μια έντονη οσμή, η οποία όμως ήταν στιγμιαία, σαν αποχέτευση. Ανά διαστήματα γίνονταν κάποιες εργασίες για την αποχέτευση για αυτό και θεώρησα ότι προέρχεται από αυτό. Στις 7 του μήνα μία εργαζόμενη μου είπε ότι της μυρίζει έντονα κάτι στον χώρο. Ξαναρώτησα έναν υπεύθυνο, τον κύριο Κώστα, αν υπάρχει πρόβλημα, αλλά με διαβεβαίωσε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Μου είπε: «Είναι από τα λύματα γιατί τις τελευταίες ημέρες κάνουμε εργασίες»», τόνισε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέραμε ότι κινδυνεύει κόσμος που δουλεύει στο εργοστάσιο και να μην κάναμε ενέργειες να αποτρέψουμε το οτιδήποτε. Εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις γίνονται όπως ορίζει το πρωτόκολλο λειτουργίας μονάδων σαν την «Βιολάντα», παρότι όλοι οι χώροι ήταν ανακαινισμένοι».

«Η έκρηξη δεν δικαιολογείται μόνο από το αέριο» – Ειδικοί μιλούν για την διαρροή προπανίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Στο LIVE NEWS o διορισμένος πραγματογνώμονας για το «Βιολάντα»

