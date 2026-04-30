Ένα αγόρι 13 ετών έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης (29/4) στα Μακρίσια Ηλείας, ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ο ανήλικος, που κινούνταν με πατίνι, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο υπό συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Το παιδί φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει ένα όχημα που ήταν παρκαρισμένο στο οδόστρωμα, κάνοντας ελιγμό που οδήγησε σε μετωπική σύγκρουση με άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή με τον ανήλικο να εκσφενδονίζεται στον αέρα και στη συνέχεια να πέφτει με δύναμη στο οδόστρωμα και να τραυματίζεται πολύ σοβαρά στο στήθος αλλά και στο κεφάλι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και μετέφερε τον 13χρονο στο νοσοκομείο Κρεστένων.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στα επείγοντα να τον κρατήσουν στη ζωή, ο μαθητής κατέληξε λίγο αργότερα εξαιτίας των τραυμάτων του.

Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.