Στο νέο του σκίτσο ο Αρκάς κινείται γύρω από την πολιτική.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας σχολιάζει τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης για τη στάση των ψηφοφόρων:

«Το 80% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι μετάνιωσε γι’ αυτό που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, ενώ το 90% δήλωσε πως αν γίνουν εκλογές θα ψηφίσει το ίδιο.»

