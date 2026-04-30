Ακινητοποιημένα πλοία, τρένα και μέσα μεταφοράς σε όλη τη χώρα αύριο, Παρασκευή 1η Μαΐου, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), στο πλαίσιο του εορτασμού της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

Η απεργία ξεκινά στις 00:01 και ολοκληρώνεται στις 24:00 της ίδιας ημέρας, επηρεάζοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων, από την ακτοπλοΐα μέχρι τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Οι επιπτώσεις στις θαλάσσιες μετακινήσεις επιβατών και εμπορευμάτων αναμένεται να είναι σημαντικές.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων της ΠΝΟ βρίσκονται η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η υπογραφή και ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και η διασφάλιση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Παράλληλα, η Ομοσπονδία δίνει έμφαση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στην αξιοπρέπεια στην εργασία, σε ένα περιβάλλον που αλλάζει λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυτιλία.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της ναυτικής εκπαίδευσης. Η ΠΝΟ έχει καταθέσει προτάσεις για την προσαρμογή της στις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου, ενώ ζητά αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και παιδείας και αποκατάσταση των απωλειών των απόμαχων της θάλασσας.

Το μήνυμα της ΠΝΟ για την Εργατική Πρωτομαγιά

Στο μήνυμά του, ο γενικός γραμματέας της ΠΝΟ, Μανώλης Τσικαλάκης, τονίζει τη διαχρονική σημασία των αγώνων του εργατικού κινήματος, με αναφορά στο Σικάγο του 1886 και το αίτημα για το οκτάωρο.

Όπως σημειώνει, «οι εργαζόμενοι ενωμένοι μπορούν να κατακτήσουν σημαντικά δικαιώματα», καλώντας παράλληλα σε αυτοκριτική και ανασύνταξη του συνδικαλιστικού κινήματος.

Συμμετοχή και άλλων ναυτεργατικών και λιμενικών οργανώσεων

Στην απεργία συμμετέχουν και άλλες ναυτεργατικές και λιμενικές οργανώσεις, ενισχύοντας το εύρος των κινητοποιήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ) αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του, θέτοντας ζητήματα ασφάλειας, επαγγελματικών δικαιωμάτων και καθυστερήσεων σε θεσμικές ρυθμίσεις για τα πληρώματα ρυμουλκών.

Παράλληλα, στο απεργιακό μέτωπο προστίθενται και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια μέσω της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ). Οι εργαζόμενοι διεκδικούν αυξήσεις μισθών μέσω ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, μέτρα κατά της ακρίβειας και της στεγαστικής πίεσης, καθώς και ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Οι λιμενεργάτες ζητούν επίσης δίκαιο φορολογικό σύστημα, ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, προστασία του περιβάλλοντος και πολιτικές προσαρμογής στην κλιματική κρίση, συνδέοντας τις εργασιακές διεκδικήσεις με ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.

Ακινητοποιημένα μέσα μεταφοράς – Αναλυτικά οι κινητοποιήσεις

Με 24ωρες απεργίες και στάσεις εργασίας συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα τρένα και στον προαστιακό. Ακινητοποιημένα θα είναι όλη την ημέρα τα μέσα σταθερής τροχιάς – Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – από την έναρξη έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Επίσης, δεν θα κινηθεί κανένα τρένο στο σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών του προαστιακού. Τα λεωφορεία και τρόλεϊ θα λειτουργούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας στην αρχή και στο τέλος της βάρδιας. Κανονικά θα κινούνται τα λεωφορεία των περιαστικών γραμμών της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς ζητούν δημόσιες, ασφαλείς και αξιόπιστες συγκοινωνίες, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου και αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν από θεομηνίες.

Τέλος, διεκδικούν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.